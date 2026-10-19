Thủ khoa học sinh giỏi thành phố chia sẻ cách khơi dậy tình yêu lịch sử

Bản lĩnh từ những lần thử sức thi vượt cấp

Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 12 khi đang học lớp 11, Bùi Nhật Mai, lớp 11S02, Trường THCS -THPT Newton phải đối mặt với khối lượng kiến thức và yêu cầu cao hơn chương trình hiện tại. Bằng sự chuẩn bị nghiêm túc, nữ sinh đã giành giải Nhất, đồng thời trở thành thủ khoa môn lịch sử.

Bùi Nhật Mai, lớp 11S02, Trường THCS - THPT Newton đạt giải Nhất, thủ khoa môn lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12, năm học 2026-2027. Ảnh: HT

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Mai ghi dấu ấn tại các kỳ thi học sinh giỏi. Khi còn học lớp 8 và lớp 9, em liên tiếp giành hai giải Nhì cấp thành phố. Năm học 2025-2026, Nhật Mai tiếp tục tiến bộ khi đoạt giải Nhất cấp thành phố, sau đó giành Huy chương vàng tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên Trại hè Hùng Vương.

Chia sẻ về kết quả mới nhất, Nhật Mai cho biết, em rất xúc động. Với nữ sinh, thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho những ngày tháng nỗ lực mà còn là món quà dành tặng gia đình và thầy cô, những người luôn động viên, hướng dẫn và đồng hành cùng em trong học tập.

Nhìn lại kỳ thi năm nay, Nhật Mai cho rằng, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách bản thân đối diện với áp lực. Ngay từ câu hỏi đầu tiên, em đã gặp một vấn đề khá khó, khiến bản thân lúng túng và mất bình tĩnh trong những phút đầu.

Thay vì để sự lo lắng ảnh hưởng đến toàn bộ bài thi, Nhật Mai chủ động trấn tĩnh, đọc kỹ yêu cầu và suy nghĩ theo từng hướng để tìm cách giải quyết. “Em hiểu rằng trong một kỳ thi, kiến thức rất quan trọng nhưng kỹ năng làm chủ cảm xúc và giữ vững tinh thần trước những thử thách cũng vô cùng cần thiết”, Nhật Mai chia sẻ.

Học lịch sử để tăng hiểu biết

Nhật Mai cho biết, tình yêu của em với môn lịch sử được nuôi dưỡng từ những câu chuyện gần gũi trong gia đình. Có mẹ là giáo viên lịch sử, từ nhỏ, em đã quen nghe mẹ kể về các nhân vật lịch sử, những anh hùng dân tộc. Khi lớn hơn, Nhật Mai còn thường nghe mẹ tập thuyết trình, diễn thuyết tại các sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước được tổ chức ở trường.

Nhật Mai yêu thích lịch sử từ nhỏ. Ảnh: HT

Từ chỗ thụ động nghe kể, Nhật Mai dần tìm đọc sách lịch sử và chủ động khám phá những điều mình quan tâm. Năm lớp 8, khi xác định được định hướng của bản thân, em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về môn học. Cũng trong năm học ấy, em lựa chọn lịch sử để thử sức tại kỳ thi học sinh giỏi và đạt thành tích cao.

Theo Nhật Mai, muốn học tốt môn lịch sử, trước hết, học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó từng bước nâng cao bằng việc luyện đề thường xuyên, đọc thêm tài liệu để củng cố kiến thức, mở rộng góc nhìn và rèn khả năng phân tích, liên hệ giữa các sự kiện.

Em cho rằng, học lịch sử không đơn thuần là ghi nhớ sự kiện mà cần hiểu vì sao sự kiện diễn ra, những yếu tố nào dẫn đến kết quả và có thể rút ra bài học gì cho hiện tại. Qua đó, mỗi người có thể học hỏi kinh nghiệm của cha ông, đồng thời tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Nữ sinh nhận thấy, hiện một bộ phận học sinh chưa thực sự yêu thích môn lịch sử, một phần do chưa tìm được phương pháp học phù hợp, chưa khám phá được những điều thú vị đằng sau kiến thức trong sách giáo khoa.

Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu, Nhật Mai càng nhận ra nếu chỉ học để ghi nhớ và làm bài thi, kiến thức sẽ dễ bị lãng quên. Ngược lại, khi hiểu được bối cảnh và nguyên nhân của sự kiện, người học có thể nhìn nhận lịch sử như một câu chuyện về con người, những quyết định và hệ quả của các quyết định ấy.

Đổi mới cách dạy, tăng trải nghiệm để khơi dậy tình yêu lịch sử

Để học sinh yêu thích môn lịch sử hơn, theo Nhật Mai, trước hết, giáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng truyền cảm hứng, giúp học sinh hình dung được không khí, diễn biến và ý nghĩa của những sự kiện, trận đánh. Bên cạnh giờ học trên lớp, nhà trường cần tăng cường hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích và tổ chức các chương trình ngoại khóa gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.

Nhật Mai (thứ 5 bên phải, hàng đầu) bên cô giáo và các bạn. Ảnh: HT

Nhật Mai chia sẻ, tại Trường Newton, em và các bạn có cơ hội trải nghiệm tại nhiều địa điểm lịch sử, như: Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, đền thờ Trương Hống, Trương Hát, hệ thống bảo tàng… Những chuyến đi giúp kiến thức lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn. Các chương trình tuyên truyền dưới cờ vào dịp lễ lớn cũng là dịp để học sinh tiếp nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về lịch sử dân tộc.

Nữ sinh cũng cho rằng, ngay cả khi không lựa chọn lịch sử làm định hướng nghề nghiệp, học sinh vẫn có thể nhận được nhiều giá trị từ môn học này. Kiến thức lịch sử góp phần mở rộng hiểu biết xã hội, giúp mỗi người có thêm những chủ đề trò chuyện thú vị, biết cách kết nối với người khác. Quan trọng hơn, học lịch sử rèn cho mỗi người thói quen nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía, tìm hiểu nguyên nhân đằng sau một kết quả và không vội vàng kết luận khi chưa có đủ căn cứ.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Nhật Mai cho biết, em đang cân nhắc định hướng nghề nghiệp và chưa giới hạn bản thân ở riêng lĩnh vực lịch sử. Dù lựa chọn con đường nào, em vẫn tin rằng kiến thức lịch sử sẽ là hành trang hữu ích cho quá trình học tập và phát triển sau này. Nhật Mai cũng mong muốn có thể góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với mọi người, giới thiệu lịch sử và văn hóa dân tộc để những người xung quanh hiểu biết hơn, từ đó thêm yêu lịch sử Việt Nam.