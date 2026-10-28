Thủ khoa đầu vào AJC Trương Ngọc Linh: 'Đừng chỉ cố gắng thành công, hãy cố gắng để tự hào về mình'

Cú rẽ hướng bất ngờ

Trở thành tân sinh viên giữ vị trí thủ khoa của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), thế nhưng nguyện vọng ban đầu của cô gái chuyên Sử Hà Tĩnh lại không phải Báo chí.

"Thú thật, AJC hay báo chí chưa từng là ước mơ từ nhỏ của mình. Từ rất lâu rồi, mình luôn định hướng và nuôi ước mơ thi vào các trường Công an", Ngọc Linh bộc bạch. Cột mốc rẽ hướng bất ngờ chỉ xuất hiện khi Linh bắt đầu dấn thân vào các hoạt động phong trào ở THPT. Việc "bén duyên" với vai trò MC các chương trình chuyên đề hay phát thanh viên cho các chiến dịch của trường và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã vô tình đánh thức tiềm năng còn ẩn giấu bên trong cô nữ sinh chuyên Sử.

Trương Ngọc Linh (ngoài cùng, bên trái) nhận bằng khen trong Lễ khai giảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Linh nhận ra, mình không chỉ yêu thích việc đứng trên sân khấu hay kết nối mọi người, mà còn thực sự có năng khiếu và đam mê với môi trường truyền thông. Sự ủng hộ từ thầy cô và gia đình đã trở thành cú đẩy quyết định giúp Linh dũng cảm gác lại mục tiêu cũ để chinh phục "thánh đường" AJC.

Khoảnh khắc chính thức nhận tin vinh danh thủ khoa, Linh nhớ lại: “Chia sẻ thật lòng thì cảm xúc ban đầu của mình là bất ngờ, nhưng cũng có đôi chút bật cười. Trước khi biết điểm, mình cũng hơi lo lắng, hồi hộp. Nhưng sau khi biết điểm, mình tự nhận thấy, đây là một số điểm rất khả quan, sau đó mình cũng có suy nghĩ và nói đùa với bạn bè rằng, với số điểm này chắc là sẽ 'aim' thủ khoa. Đôi phần nói cho vui nhưng mình cũng khá hy vọng. Khi nhận được thông tin chính thức là thủ khoa, mình thật sự rất vui mừng và người đầu tiên mình thông báo tin vui này là bố mẹ, vì hơn ai hết bố mẹ luôn là người đồng hành và sát cánh trên chặng đường học tập của mình".

Bản lĩnh đa nhiệm

Không chỉ nổi bật ở bảng điểm học tập, Ngọc Linh còn là một gương mặt nổi bật trong công tác Đoàn - Hội. Cô từng đảm nhiệm vị trí Bí thư Chi đoàn 3 năm liền, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch CLB Âm nhạc Shine, Phó Chủ tịch CLB Thể thao Aspire và là Phó Ban tổ chức chuỗi sự kiện K33 United: KHỞI. Đặc biệt, Linh kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ THPT.

Việc đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm lớp 12 đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong tư duy của cô gái trẻ. Linh trải lòng: "Điều thay đổi lớn nhất ở mình sau khi trở thành đảng viên không chỉ là nhận thức về trách nhiệm, mà còn là cách mình nhìn nhận bản thân. Nếu trước đây, mình đặt ra các mục tiêu chủ yếu cho sự trưởng thành cá nhân, thì khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, mình hiểu rằng, sự trưởng thành ấy cần phải gắn liền với trách nhiệm đối với tập thể và cộng đồng".

Để "gánh" cùng lúc hàng loạt vai trò mà không rơi vào trạng thái quá tải, Linh luôn đặt ra lộ trình rõ ràng cho từng năm, phân bổ thời gian hợp lý giữa sức khỏe và công việc. Đáng chú ý, đằng sau một thủ khoa kiêm cán bộ Đoàn năng nổ lại là một vận động viên bóng chuyền cừ khôi từng thi đấu cấp Tỉnh.

Trương Ngọc Linh tại một buổi trình diễn văn nghệ.

Nói về sự kết hợp thú vị giữa "âm nhạc" và "thể thao", nữ sinh Hà Tĩnh hào hứng chia sẻ: "Mình không muốn bản thân bị thụ động hay bó hẹp trong một lĩnh vực nào. Với âm nhạc, mình tìm thấy cơ hội nuôi dưỡng sự sáng tạo và học cách lắng nghe những cá tính khác biệt. Còn thể thao, đặc biệt bóng chuyền, giúp mình rèn tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và giữ bình tĩnh trước áp lực. Trên sân đấu, không ai có thể chiến thắng chỉ bằng nỗ lực cá nhân; cũng như trong cuộc sống, năng lực cá nhân chỉ thực sự phát huy giá trị khi biết đặt trong sự kết nối với tập thể".

'Tuổi trẻ đẹp nhất là khi mình dám thử, dám sai và dám bước tiếp'

Bước chân vào AJC với vị thế Thủ khoa, Ngọc Linh không chọn cách "ngủ quên" trên hào quang. Hành trang cô mang theo lên Hà Nội là sự khiêm tốn, tinh thần chủ động và khao khát được dấn thân vào các dự án thực tế.

"Thay vì đặt mục tiêu phải trở thành một người thật giỏi ngay lập tức, mình muốn mỗi năm nhìn lại đều thấy bản thân tiến bộ hơn một chút. Mình mong bốn năm ở AJC không chỉ để lại một tấm bằng, mà còn để lại một phiên bản trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và đủ năng lực để theo đuổi đam mê", Linh bộc bạch.

Khi được đề nghị chọn 3 từ để miêu tả về bản thân ở thời điểm hiện tại, cô tân sinh viên AJC không ngần ngại chọn: "Bền bỉ", "Khai phóng" và "Rực rỡ".

Khép lại câu chuyện về hành trình bứt phá của mình, nữ thủ khoa gửi gắm một thông điệp truyền cảm hứng đến các bạn học sinh khóa sau: "Đừng đợi đến khi mình đủ giỏi mới bắt đầu làm điều mình thích, và cũng đừng vì theo đuổi đam mê mà quên mất những trách nhiệm trước mắt. Tuổi trẻ đẹp nhất là khi mình dám thử, dám sai và dám bước tiếp. Mỗi người đều có một nhịp độ trưởng thành riêng, điều quan trọng không phải là mình giỏi hơn ai, mà là hôm nay mình đã tiến thêm được bao xa so với chính mình của ngày hôm qua. Đừng chỉ cố gắng để trở thành một người thành công, hãy cố gắng để trở thành một người mà chính mình cũng cảm thấy tự hào".

(Ảnh: NVCC)