Thủ khoa cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chính sách thu hút nhân tài?

Tân cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Thiên Ân

Công dân Cao Việt Hoàng hỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước nhưng không có thêm thành tích cá nhân theo điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP thì có đủ điều kiện áp dụng chính sách thu hút theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP không?

Cơ quan tuyển dụng có được yêu cầu người tốt nghiệp thủ khoa phải đồng thời có thêm thành tích cá nhân theo điểm b khoản 2 Điều 4 mới được xem xét tuyển dụng theo Nghị định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội quy định:

"Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển".

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP: "Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý quy định tại Điều 59 Luật Cán bộ, công chức quyết định việc tuyển chọn, áp dụng chính sách đối với người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao để áp dụng chính sách phù hợp với mục tiêu đề ra".

Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, công dân Cao Việt Hoàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết.