Học Toán phải hiểu bản chất, không học thuộc máy móc

Em Nguyễn Gia Khánh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), hiện là sinh viên chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2026, Khánh gây ấn tượng khi trở thành thủ khoa tổ hợp A01 của tỉnh Quảng Ngãi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đồng thời đạt 1.114 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Em Nguyễn Gia Khánh là thủ khoa tổ hợp A01 của tỉnh Quảng Ngãi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: NVCC

Đằng sau những kết quả này là quá trình học tập bền bỉ, đặc biệt với môn Toán – môn học Khánh dành nhiều tình yêu thích từ những năm đầu cấp THCS.

Ngay từ lớp 6, nam sinh đã giành vị trí thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp trường. Đến lớp 9, em tiếp tục giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Bước vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Khánh có thêm nhiều cơ hội thử sức ở các sân chơi học thuật. Năm lớp 10, em giành thủ khoa học sinh giỏi Toán cấp trường, sau đó sau đó được lựa chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic 30/4 môn Toán và xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Sang năm lớp 11, Khánh tiếp tục được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của trường. Đến năm lớp 12, Khánh giành danh hiệu á khoa học sinh giỏi Toán cấp trường và thủ khoa học sinh giỏi cấp tỉnh môn học này.

Chia sẻ về phương pháp học tập giúp đạt kết quả cao trong các kỳ thi, Gia Khánh cho rằng điều quan trọng nhất là chăm chỉ tìm hiểu, nắm chắc từng chuyên đề và kiến thức nền tảng.

Thay vì chỉ ghi nhớ công thức hay học theo những dạng bài có sẵn, nam sinh chú trọng hiểu rõ bản chất của vấn đề. Khi đã nắm được kiến thức cốt lõi, em mới chuyển sang luyện tập các dạng bài và vận dụng vào những tình huống khác nhau.

Bên cạnh việc tự học, Khánh cũng dành thời gian luyện đề để làm quen với cấu trúc đề thi, rèn khả năng phân bổ thời gian và nâng cao kỹ năng xử lý câu hỏi.

Một phương pháp được em duy trì là xem kỹ các video chữa đề của thầy cô tại Hệ thống giáo dục Empire Team. Theo Khánh, việc theo dõi lời giải không chỉ giúp tìm ra đáp án mà còn giúp em hiểu thêm những cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một bài toán, từ đó củng cố kỹ năng làm bài.

Không chỉ học Toán, cần duy trì kiến thức đồng đều các môn

Từ trải nghiệm học tập của bản thân, Khánh cho rằng, học sinh lớp 12 không nên chỉ tập trung vào môn thế mạnh mà bỏ qua những môn học khác. Việc duy trì kết quả học tập đồng đều vừa giúp củng cố kiến thức tổng thể, vừa tạo nền tảng thuận lợi khi tham gia các kỳ thi có tính tổng hợp.

Đây cũng là kinh nghiệm Khánh vận dụng khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT. Theo nam sinh, những kỳ thi đánh giá năng lực không chỉ kiểm tra kiến thức ở một môn học riêng lẻ mà còn đòi hỏi khả năng tổng hợp, liên kết và vận dụng kiến thức.

Theo Khánh, một trong những thay đổi quan trọng nhất khi bước vào bậc THPT là yêu cầu về tư duy học tập ngày càng cao. Ảnh: NVCC

Theo Khánh, một trong những thay đổi quan trọng nhất khi bước vào bậc THPT là yêu cầu về tư duy học tập ngày càng cao.

"Nếu ở những năm học trước, em có thể tiếp cận kiến thức theo từng phần thì khi lên THPT, các kiến thức trở nên khó hơn, đòi hỏi bản thân phải thực sự hiểu bản chất và biết vận dụng để giải quyết vấn đề. Lên đại học, khả năng hiểu kiến thức và liên kết các kiến thức với nhau lại càng quan trọng hơn", Khánh chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào môn học thế mạnh, trong suốt những năm THCS, Khánh còn cố gắng duy trì kết quả học tập đồng đều ở tất cả các môn, trong đó có môn tiếng Anh.

Khánh cho biết, em quan niệm việc học không nên chỉ gói gọn trong sách vở. Vì vậy, ngoài thời gian học tập, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường để rèn luyện sự năng động, khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc cùng mọi người.

Với nền tảng tư duy Toán học cùng niềm yêu thích công nghệ, Khánh lựa chọn chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Bước vào môi trường đại học, nam sinh mong muốn tiếp tục phát huy khả năng tự học, tinh thần khám phá và tư duy logic để theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích.