Thủ khoa 29,89 điểm: Vượt qua áp lực để theo đuổi ước mơ nghề giáo

Không dám nghĩ đến danh hiệu thủ khoa

“Em không dám nghĩ đến danh hiệu thủ khoa mà chỉ cố gắng hết sức mình để có thể có kết quả tốt nhất cho môn Toán nói riêng và tổng 3 môn nói chung”, Quân chia sẻ khi nhìn lại kỳ thi đã đưa mình đến vị trí thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vì thế, khoảnh khắc biết mình đạt 29,89 điểm với Quân là sự bất ngờ xen lẫn vỡ òa. Số điểm vượt kỳ vọng, đồng thời trở thành sự đền đáp cho những nỗ lực mà em đã duy trì trong suốt những năm THPT.

Ngay từ lớp 10, lớp 11, Quân đã có cơ hội làm quen với các kỳ thi liên quan đến môn Toán và chuẩn bị tương đối kỹ về kiến thức. Nhờ vậy, đến lớp 12, em không phải dành quá nhiều thời gian để học mới môn Toán mà chủ yếu tập trung ôn tập, củng cố những kiến thức đã có. Thời gian còn lại được phân bổ cho Vật lý và Hóa học, trong đó Hóa học là môn Quân dành nhiều thời gian hơn.

Điểm đáng chú ý trong phương pháp học của Quân là em không bắt đầu bằng việc cố gắng học thật nhiều. Theo Quân, điều quan trọng trước tiên là “học chắc bản chất sách giáo khoa”. Khi tiếp cận một vấn đề mới, em thường tự đặt câu hỏi “tại sao?”, sau đó tự giảng lại cho chính mình để kiểm tra xem mình đã thực sự hiểu hay mới chỉ ghi nhớ.

Với những bài toán khó, đề thi học sinh giỏi hay những dạng bài chưa làm được, Quân không ngần ngại thử sức. Em cho rằng việc va chạm với những vấn đề vượt quá khả năng hiện tại giúp mình nhận ra lỗ hổng kiến thức và từng bước cải thiện tư duy.

Cùng với việc học, Quân duy trì một nhịp sinh hoạt ổn định. Em không đặt mục tiêu phải ngồi trước bàn học trong tất cả thời gian rảnh mà chú trọng giữ được khả năng tập trung trong một quá trình ôn luyện kéo dài. Chính sự ổn định ấy giúp em bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động hơn.

Với Quân, 29,89 là “một kết quả đáng để em tự hào”, nhưng kết quả ấy không đến từ một kế hoạch chạy đua với danh hiệu thủ khoa. Ảnh: NVCC

Thủ khoa nhưng từng sợ mình không xứng đáng

Có một nghịch lý trong câu chuyện của Quân: một học sinh đạt Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương môn Toán năm 2025, sau đó trở thành thủ khoa đầu vào với 29,89 điểm, nhưng lại từng không hoàn toàn tin vào năng lực của chính mình.

Quân kể rằng khi bước vào THPT với số điểm thuộc nhóm cao của lớp, em vẫn mang cảm giác tự ti. Thành tích càng tốt, kỳ vọng của mọi người càng lớn, và cùng với đó là nỗi sợ mình không thể đáp ứng được những kỳ vọng ấy.

“Em vẫn luôn tự ti về khả năng của mình, và sợ rằng mình không xứng đáng với vị trí và danh hiệu đó”, Quân nói.

Áp lực ấy có lúc trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng, nhưng cũng có thời điểm khiến việc học trở nên nặng nề. Quân thừa nhận bản thân từng mang áp lực về điểm số, về cách bạn bè nhìn nhận mình và về câu hỏi liệu mình có phải là người giỏi hay không. Mỗi khi làm bài không tốt, em dễ mất động lực, thậm chí cáu gắt với chính mình và những người xung quanh.

Cách Quân lựa chọn để vượt qua không phải là ép bản thân học nhiều hơn. Có những lúc em cho phép mình nghỉ ngơi, nghe nhạc hoặc chơi game theo sở thích. Sau khi tinh thần ổn định, em mới quay trở lại với việc học.

Quan trọng hơn, Quân thay đổi cách nhìn về những bài thi. Thay vì coi mỗi lần làm bài chưa tốt là một thất bại, em cố gắng xem đó như một bài kiểm tra thường xuyên, một lần giao lưu để biết mình đang ở đâu. Khi kết quả không như mong muốn, điều cần làm là nhìn lại và điều chỉnh, thay vì dùng một bài kiểm tra để đánh giá toàn bộ năng lực của bản thân.

Đó cũng là cách Quân dần học được cách sống cùng áp lực thành tích. Với em, cố gắng vẫn là điều cần thiết, nhưng cố gắng không có nghĩa lúc nào cũng phải đẩy mình đến giới hạn.

Thành tích vì thế không còn chỉ là thứ để chứng minh bản thân với người khác. Nó trở thành một phần của quá trình để Quân hiểu mình hơn, biết điểm mạnh, điểm yếu và cả những giới hạn cần vượt qua.

Từ tấm Huy chương Vàng đến ước mơ đứng trên bục giảng

Năm 2025, Quân giành Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương môn Toán. Thành tích này trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của em. Nhưng khi nhìn lại, Quân không chỉ nhắc đến tấm huy chương như một giải thưởng.

Theo em, quá trình ôn thi học sinh giỏi giúp bản thân cải thiện tư duy, khả năng chịu áp lực và sự tự tin khi tiếp cận những bài toán vận dụng cao. Việc thường xuyên phải tìm lời giải cho những bài toán khó cũng giúp Quân hình thành thói quen không bỏ cuộc quá sớm khi gặp một vấn đề chưa biết cách giải.

Tấm Huy chương Vàng vì thế trở thành động lực và “bệ phóng” để Quân tiếp tục hoàn thành tốt những kỳ thi sau đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả thành tích là những năng lực được tích lũy trong quá trình ấy.

Và cũng từ tình yêu với môn Toán, Quân lựa chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn trở thành giáo viên.

Quân cho biết em luôn mơ ước được trở thành một giáo viên dạy Toán bởi yêu thích việc truyền đạt kiến thức, được dạy dỗ và đồng hành với học sinh để các em có một tương lai tốt nhất có thể.

Mong muốn ấy còn được hình thành từ trải nghiệm của chính Quân khi là một học sinh ở khu vực ngoại thành. Em nhận thấy vẫn có những học sinh có tố chất, tư duy tốt nhưng vì hoàn cảnh hoặc khoảng cách địa lý mà chưa có điều kiện phát huy đầy đủ năng lực.

Từ đó, Quân càng mong muốn theo nghề giáo để có thể góp phần truyền cho học sinh “ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê” và giúp các em phát huy khả năng của mình.

Đây cũng là lý do lựa chọn nghề giáo của Quân không chỉ xoay quanh tình yêu với môn Toán. Đó còn là mong muốn được đồng hành với học sinh, đặc biệt là những em có năng lực nhưng chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận cơ hội học tập.

Phía trước Quân là những năm tháng đại học với mục tiêu trước mắt là nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và duy trì thành tích học tập tốt. Nhưng xa hơn, em đã hình dung khá rõ về người giáo viên mà mình muốn trở thành.

“Em mong muốn trở thành một người giáo viên có tâm và có tầm, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thấu hiểu và truyền lửa đam mê cho học trò”, Quân chia sẻ.

Có lẽ, chính những trải nghiệm về áp lực điểm số cũng giúp Quân hiểu hơn về điều một học sinh cần ở người thầy. Bên cạnh kiến thức, học sinh cần được lắng nghe, được khích lệ và được tin tưởng vào khả năng của mình.

Bản thân Quân từng có lúc sợ mình không đủ giỏi, từng mất động lực khi làm bài không tốt và phải học cách bước ra khỏi áp lực thành tích. Vì vậy, khi nghĩ về nghề giáo, em không chỉ nghĩ đến việc truyền đạt một công thức hay hướng dẫn một bài toán. Em muốn trở thành người có thể đồng hành với học sinh trong cả những thời điểm các em chưa tin vào chính mình.

Anh Quân được vinh danh là một trong những tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: HNUE

“Không bỏ cuộc trước những thử thách và khó khăn”

Sau khi trở thành thủ khoa, mục tiêu trước mắt của Quân khá giản dị: nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học và tiếp tục duy trì thành tích học tập tốt. Em không đặt nặng việc phải tiếp tục chạy theo một danh hiệu mới, mà muốn từng bước hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và những hành trang cần thiết cho nghề nghiệp sau này.

Nhìn lại hành trình đã qua, Quân cho rằng điều quan trọng hơn cả điểm số để một học sinh đi đến mục tiêu là sự kiên trì, kỷ luật bản thân và thái độ sống tích cực.

“Không bỏ cuộc trước những thử thách và khó khăn”, đó là điều Quân muốn nhắn gửi đến những học sinh đang trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình.

Câu trả lời ấy cũng phần nào phản chiếu chính hành trình của Quân. Em từng chịu áp lực về điểm số, từng tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những thành tích đạt được, từng có những lần làm bài không tốt và mất động lực. Nhưng thay vì để những điều đó dừng mình lại, Quân tìm cách điều chỉnh để tiếp tục.

29,89 điểm vì thế không chỉ là con số đưa Quân trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đó còn là kết quả của một quá trình trong đó em học cách nắm chắc kiến thức, không ngại những bài toán khó, biết nghỉ ngơi khi cần và quan trọng nhất là không để một kết quả chưa tốt phủ định những nỗ lực của bản thân.

Từ một học sinh từng hoài nghi về chính mình, Quân bước vào giảng đường Sư phạm với một dấu mốc đáng nhớ. Nhưng danh hiệu thủ khoa, với em, không phải đích đến.

Phía trước là hành trình dài để Quân trở thành người giáo viên mà mình mong muốn – một người thầy “có tâm và có tầm”, biết truyền đạt kiến thức, biết truyền cảm hứng và biết nhìn thấy khả năng của mỗi học sinh, kể cả khi chính các em chưa nhận ra khả năng ấy.

Với những học sinh ở ngoại thành, với những em còn thiếu điều kiện để tiếp cận các cơ hội học tập, em mong mình có thể góp một phần nhỏ để các em tự tin hơn vào năng lực của chính mình.

Danh hiệu thủ khoa khép lại một kỳ thi, nhưng với Quân, đó mới là điểm bắt đầu của một hành trình khác – hành trình học để trở thành người thầy mà em từng mong muốn gặp trên con đường học tập của chính mình.