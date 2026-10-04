Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh, công tác chăm lo cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng lan tỏa sâu rộng; Quỹ “Vì người nghèo” trở thành nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phường Nùng Trí Cao hưởng ứng, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Minh Ánh

Từ nguồn Quỹ vận động được, cùng với sự hỗ trợ ngày công, vật tư của các tổ chức, cá nhân và nỗ lực vươn lên của các gia đình, toàn tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6.669 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao 32.898 suất quà cho người nghèo và học sinh nghèo có thành tích trong học tập; hỗ trợ xây dựng trường học, nhà văn hóa, phát triển sản xuất. Riêng năm 2025, tổng nguồn lực đã phân bổ hỗ trợ trên 192,8 tỷ đồng, xây mới 3.126 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao 77.622 suất quà Tết và 844 suất quà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn còn 20.855 hộ nghèo, chiếm 16% và 20.952 hộ cận nghèo, chiếm 16,07%; trên 4.670 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn vẫn đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều công trình dân sinh, nhà văn hóa thôn, xóm đã xuống cấp; thiên tai, bão lũ tiếp tục gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trong, ngoài tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng năm 2026.

Mức ủng hộ do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp theo trách nhiệm và khả năng. Thời gian vận động từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026.

Mọi đóng góp xin gửi về: Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Cao Bằng:

- Tài khoản 1: Số tài khoản 7061315597, tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Cao Bằng; mã ngân hàng 04207001.

- Tài khoản 2: Số tài khoản 8300033389999, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng; mã ngân hàng 04204001.

- Tài khoản 3: Số tài khoản 3300983939, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng; mã ngân hàng 04202001.

- Tài khoản 4: Số tài khoản 126000090291, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng; mã ngân hàng 04201001.

- Tài khoản 5: Số tài khoản 3761.0.3018752.91046, tại Kho bạc Nhà nước khu vực VII - Phòng Nghiệp vụ 2; mã Kho bạc 2361.

- Tài khoản 6: Số tài khoản 859 666 9999, tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Cao Bằng.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, địa chỉ: Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Cao Bằng năm 2026.