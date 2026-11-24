Thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen, vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Đào tạo gắn với bài toán lớn của thành phố

Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Hà Nội. Khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, thành phố cần đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý có khả năng làm chủ công nghệ, giải quyết những bài toán thực tiễn. Trong khi đó, nhu cầu nhân lực ở các lĩnh vực mới ngày càng lớn, tạo ra sự cạnh tranh giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

Các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. (Ảnh: VIẾT THÀNH)

Luật Thủ đô năm 2026 tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động giải quyết bài toán này. Điều 25 của Luật trao cho Hội đồng nhân dân thành phố thẩm quyền quy định chính sách thu hút, trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các chính sách bao gồm thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, cư trú, điều kiện làm việc và cơ chế đặc thù thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, người có trình độ cao trong các lĩnh vực ưu tiên.

Khoản 1 Điều 16 của Luật cũng quy định chính sách cấp học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên học tập, nghiên cứu ở nước ngoài trong các ngành trọng điểm, tạo cơ sở chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận.

Để đưa Luật vào cuộc sống, ngày 15/6/2026, thành phố thông qua Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết quy định các chính sách từ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đến hỗ trợ học sinh, sinh viên trong và ngoài nước; đào tạo nghiên cứu sinh giải quyết những bài toán lớn của thành phố; tuyển chọn và đánh giá người có tài năng.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết 57 là các chính sách được cụ thể hóa bằng mức hỗ trợ và điều kiện thực hiện rõ ràng. Người được cử đi đào tạo sau đại học trong nước được hỗ trợ kinh phí trọn gói; mức hỗ trợ trình độ thạc sĩ bằng 30 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I, trình độ tiến sĩ bằng 60 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I. Người học có thể được hỗ trợ bổ sung nếu đạt kết quả học tập tốt hoặc hoàn thành chương trình tiến sĩ sớm hơn thời hạn theo quy định.

Đối với người được đào tạo ở nước ngoài, thành phố hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, đi lại, bảo hiểm y tế và các chi phí bắt buộc liên quan trực tiếp đến học tập, nghiên cứu. Việc tuyển chọn phải bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Người thường trú tại Hà Nội theo học trung cấp, cao đẳng các ngành, nghề trọng điểm hoặc chương trình tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực, thế giới được hỗ trợ 100% học phí trong giới hạn mức trần và thời gian quy định.

Nghị quyết 57 còn hỗ trợ nghiên cứu sinh toàn thời gian có chuyên ngành, nội dung luận án phục vụ những bài toán lớn của Hà Nội. Theo đó, nghiên cứu sinh được hỗ trợ định kỳ 3 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I, cùng chi phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học và công bố quốc tế nếu đáp ứng tiêu chí. Thời gian hỗ trợ không quá 48 tháng, gắn với tiến độ và kết quả học tập, nghiên cứu. Sau đào tạo, nghiên cứu sinh có trách nhiệm tham gia mạng lưới chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tư vấn, phản biện, cung cấp luận cứ khoa học cho các nhiệm vụ chiến lược khi được mời hoặc giao việc phù hợp chuyên môn.

Cách thiết kế này cho thấy định hướng gắn đào tạo với sử dụng, hướng nguồn lực nghiên cứu vào những vấn đề thực tiễn của thành phố. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, năm 2026, thành phố dự kiến xem xét hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh trong nước. Đề tài luận án phải hướng tới giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô, có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc làm cơ sở hoạch định chính sách.

Tạo môi trường để người tài gắn bó lâu dài

Chính sách đãi ngộ là điều kiện quan trọng, nhưng chưa đủ để thu hút và giữ chân người tài. Những người có năng lực còn cần môi trường làm việc tốt, cơ hội phát triển nghề nghiệp, quyền chủ động về chuyên môn và điều kiện phát huy sở trường. Việc bố trí đúng chuyên môn, giao nhiệm vụ tương xứng, bảo đảm dữ liệu, cộng sự và phối hợp liên ngành có ý nghĩa không kém các chế độ hỗ trợ vật chất.

Sức trẻ của thanh niên Thủ đô. (Ảnh: LINH PHAN)

Nghị quyết 57 quy định người được cử đi đào tạo phải thực hiện cam kết học tập, nghiên cứu và công tác sau đào tạo; trường hợp vi phạm nghĩa vụ phải bồi hoàn kinh phí theo quy định. Người nhận học bổng ở nước ngoài phải trở về làm việc trong thời gian cam kết, tối thiểu 84 tháng đối với trình độ đại học trở lên và 36 tháng với các trường hợp còn lại. Những quy định này nhằm bảo đảm nguồn ngân sách đầu tư cho đào tạo được chuyển hóa thành đóng góp thực tế.

Cùng với đó, thành phố cần cụ thể hóa chính sách về thu nhập, nhà ở, cư trú, điều kiện làm việc phù hợp từng nhóm đối tượng; xây dựng môi trường nơi người có năng lực được tin tưởng, giao việc và ghi nhận xứng đáng. Cơ chế đánh giá phải công khai, minh bạch, gắn trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ với trách nhiệm của cơ quan sử dụng. Người đứng đầu cần chịu trách nhiệm trong lựa chọn, bố trí, hỗ trợ, đánh giá nhân tài và tháo gỡ rào cản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng là tinh thần Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: coi trọng năng lực thực tiễn, sản phẩm, kết quả và giá trị đóng góp; xác định trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn nhân tài là nhiệm vụ lâu dài.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng cần gắn với liên kết vùng. Điều 28 Luật Thủ đô xác định Hà Nội là hạt nhân, trung tâm kết nối, động lực thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô, đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía bắc. Với thế mạnh về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố có điều kiện kết nối trường, viện, doanh nghiệp với nhu cầu nhân lực của các địa phương; thúc đẩy đào tạo theo đặt hàng, trao đổi nhân lực và nghiên cứu chung trên nguyên tắc tự nguyện, hài hòa lợi ích, đúng thẩm quyền.

Hiệu quả của chính sách nhân tài cần được đo bằng chất lượng nhân lực sau đào tạo, khả năng đáp ứng nhu cầu, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đóng góp thực tế, không chỉ bằng số người được thu hút hay kinh phí đã bố trí. Từ tuyển chọn, đào tạo đến bố trí, sử dụng và đánh giá, mỗi khâu đều cần gắn với yêu cầu cụ thể của thành phố.

Mở cơ hội để người trẻ tham gia xây dựng Thủ đô

Đội ngũ trí thức trẻ, sinh viên giỏi và những người có năng lực sáng tạo là nguồn lực quan trọng của Hà Nội. Năm 2025, thành phố tuyên dương 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện. Đáng chú ý, đã có trường hợp được lựa chọn, xét tuyển vào làm việc tại một cơ quan hành chính của thành phố trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là hướng đi cần tiếp tục mở rộng, để việc tôn vinh không chỉ dừng ở ghi nhận thành tích học tập, mà trở thành cầu nối đưa người trẻ có năng lực vào những vị trí phù hợp, đóng góp trực tiếp cho Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niêm với đại biểu thanh niên Thủ đô. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Tại buổi đối thoại với thanh niên Thủ đô vào ngày 19/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu tạo cơ chế, môi trường để người trẻ phát huy năng lực, tham gia giải quyết các bài toán lớn của thành phố, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Thủ đô. Theo đồng chí, chính quyền có trách nhiệm tạo môi trường và cơ hội, còn thanh niên phải chủ động đề xuất, tham gia thực hiện và chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, thu hút được người giỏi đã khó, để người giỏi muốn ở lại, cống hiến và phát huy năng lực còn khó hơn. Vì vậy, các cơ quan thành phố cần hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận, thực hiện minh bạch; mạnh dạn giao nhiệm vụ, kể cả những việc khó, cho người có năng lực. Việc đánh giá cần coi trọng sản phẩm và hiệu quả công việc, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ trẻ rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn.

Một đề xuất đáng chú ý là công khai các bài toán của thành phố để nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết. Hà Nội đang có nhiều vấn đề cần lời giải mới trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số. Vì vậy, các cơ quan nhà nước cần xác định rõ vấn đề cần giải quyết, dữ liệu có thể chia sẻ theo quy định, đơn vị tiếp nhận giải pháp và phương thức đánh giá kết quả.

Cùng với việc mở rộng cơ hội tham gia, thành phố cần có cơ chế thử nghiệm phù hợp đối với các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo; phân biệt rõ rủi ro được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của thanh niên, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, gắn với yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao: phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc, tạo thêm cơ hội kinh tế đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân. Những mục tiêu đó không chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng và nguồn lực ngân sách, mà còn cần tri thức, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết cụ thể hóa đã tạo cơ sở để thành phố chủ động hơn trong đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài. Điều quan trọng là đưa chính sách vào thực tiễn, tạo môi trường để người có năng lực được trao cơ hội, giao nhiệm vụ và đánh giá bằng kết quả cụ thể. Khi người tài có điều kiện phát huy sở trường, gắn bó lâu dài và đóng góp thiết thực, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trở thành động lực quan trọng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.