Thu hút nhân tài gắn với nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển năng lực khoa học bền vững

Sáng 6/11, tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Tọa đàm tham vấn chính sách về cơ chế phối hợp và tài trợ cạnh tranh để thu hút, trọng dụng nhân tài trong giáo dục đại học. Thứ trưởng Lê Quân chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm tham vấn ý kiến phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế phối hợp và chính sách tài trợ cạnh tranh để thu hút, trọng dụng nhân tài trong giáo dục đại học. Tham dự có đại diện các cơ quan quản lí nhà nước, cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia và nhà khoa học.

Quang cảnh Toạ đàm

Thu nhập không phải yếu tố quan trọng hàng đầu đối với các nhà khoa học

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân nhấn mạnh vai trò của con người, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học, đối với sự phát triển giáo dục đại học. Theo Thứ trưởng, thực tiễn cho thấy những cơ sở giáo dục đại học thành công đều có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài tốt.

Về chế độ đãi ngộ, Thứ trưởng cho rằng thu nhập không phải yếu tố quan trọng hàng đầu, nhưng nếu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lí không giải quyết được bài toán này thì sẽ khó thu hút nhân tài. Cùng với bảo đảm thu nhập, cần tạo cơ hội để nhà khoa học phát huy vai trò, năng lực khi về làm việc.

Nhà khoa học cần được giao những nhiệm vụ khó, có sức hấp dẫn, khơi gợi đam mê nghiên cứu, thay vì chỉ được mời về để có vị trí, chức danh và thu nhập cao nhưng thực hiện những công việc thông thường.

Thứ trưởng Lê Quân

Thứ trưởng lưu ý, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cần phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với nhà khoa học trẻ, cần có sự quan tâm, lộ trình đào tạo trong và ngoài nước, đồng thời giao công việc để tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và từng bước chủ động tìm kiếm nguồn lực nghiên cứu.

Đối với học sinh, sinh viên có thành tích cao, đạt huy chương học thuật quốc tế, việc chủ động tạo môi trường phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút, phát huy năng lực của các em trong tương lai.

Với các trưởng nhóm nghiên cứu mạnh, người chủ trì đề tài nghiên cứu trọng điểm, Thứ trưởng đề nghị có chính sách riêng và đầu tư dài hạn, ít nhất 5 năm.

Thực tế, việc tìm kiếm nguồn tài trợ qua các đề tài chỉ kéo dài 1-2 năm có thể khiến nhà khoa học phải chuyển sang những đề tài, lĩnh vực khác để duy trì nguồn lực.

Theo Thứ trưởng, khi thu hút được nhà khoa học giỏi và thực hiện tốt chính sách, chính đội ngũ này có thể mang lại thêm nguồn lực thông qua hợp tác trong nước và quốc tế.

Trong quá trình đó, lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện các cơ chế phù hợp. Chính sách chỉ có thể triển khai hiệu quả khi nhận được sự quan tâm của người đứng đầu và cơ sở giáo dục đại học.

Đại biểu tham dự Toạ đàm

Thu hút nhân tài gắn với phát triển nhóm nghiên cứu mạnh

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết công tác thu hút nhân tài trong giáo dục đại học đang được quan tâm thông qua việc cải thiện, điều chỉnh chính sách, giúp các cơ sở giáo dục đại học phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiên cứu.

Bộ GDĐT đang xây dựng mô hình thu hút nhân tài gắn với các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển năng lực khoa học bền vững, hàng đầu tại Việt Nam, thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để giải quyết bài toán của doanh nghiệp và địa phương.

Mô hình được trình bày gồm bốn thành tố. Trước hết là nguồn nhân lực xuất sắc, có khả năng dẫn dắt nghiên cứu và đào tạo đội ngũ kế cận. Nhóm nghiên cứu được quyền đề xuất, lựa chọn đối tác, tổ chức thực hiện và duy trì hoạt động; được tài trợ kinh phí nghiên cứu với sự điều phối, theo dõi kết quả của Bộ GDĐT và các cơ quan quản lí. Đồng thời, nhóm có thể nhận đặt hàng, tài trợ từ doanh nghiệp, địa phương để giải quyết các bài toán thực tiễn.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Thu Thủy trao đổi tại tọa đàm

Quy trình xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh dự kiến gồm sáu bước: xác định nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp, địa phương; lựa chọn nhân lực thực hiện; xây dựng hồ sơ nhiệm vụ, dự toán đối ứng và cam kết đầu ra; xét chọn cạnh tranh; triển khai nhiệm vụ; đánh giá và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

Bốn nhóm công nghệ dự kiến được ưu tiên gồm: trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; vi mạch bán dẫn; công nghệ sinh học và y sinh; năng lượng mới và vật liệu.

Mô hình hướng tới phát triển các nhóm nghiên cứu có công bố khoa học, sở hữu trí tuệ và khả năng nắm giữ công nghệ; đồng thời đào tạo, thúc đẩy sự phát triển của nhà khoa học trẻ, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu của Việt Nam.

Việc tài trợ cần bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch, đánh giá độc lập và gắn với kết quả đóng góp thực chất.

TS Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi tại tọa đàm

Hoàn thiện cơ chế tài trợ, trao quyền chủ động trong nghiên cứu

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về điều kiện để thu hút, trọng dụng và phát huy năng lực của nhà khoa học, trong đó chú trọng môi trường làm việc, quyền chủ động trong nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm nguồn tài trợ dài hạn. Các ý kiến cũng đề cập cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lí, trường đại học, địa phương và doanh nghiệp, gắn nhiệm vụ nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn và trách nhiệm của các bên.

Trao đổi tại tọa đàm, TS Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài vừa là nhiệm vụ cấp thiết, vừa là chiến lược lâu dài để trường đại học trở thành nơi nghiên cứu, sáng tạo và kết nối các nhà khoa học.

Theo ông, để phát huy năng lực của nhà khoa học, cần những chính sách đột phá, có tính khả thi cao, bao gồm chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, điều kiện nghiên cứu, cơ chế tự chủ và đánh giá chính xác.

Chia sẻ kinh nghiệm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Tố Uyên, Phó Ban Tổ chức - Cán bộ, cho biết chương trình VNU350 đã thu hút 109 nhà khoa học, công bố hơn 300 bài báo khoa học quốc tế uy tín. Chương trình cũng đã bổ nhiệm 102 giáo sư thỉnh giảng, trong đó có nhiều người làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học lớn ở nước ngoài.

Từ thực tiễn triển khai, bà Trần Thị Tố Uyên đề xuất tập trung giải quyết ba điểm nghẽn. Trước hết là đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, tạo cơ chế linh hoạt và trao quyền tự chủ cho nhà khoa học trong nghiên cứu.

Tiếp đó, cần xây dựng cơ chế tài trợ cạnh tranh dựa trên chất lượng, tính khả thi của đề tài, có hỗ trợ tài chính trong giai đoạn đầu từ 3-5 năm.

Đồng thời, cần xác định cơ chế phối hợp giữa Trung ương, địa phương, đại học và doanh nghiệp theo từng nhiệm vụ nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm của các bên.

Các nội dung tham vấn cũng đặt ra yêu cầu phân biệt rõ những vấn đề đã có quy định nhưng chưa được áp dụng đầy đủ; những vấn đề cần tăng cường phối hợp; những nội dung thực sự cần bổ sung trong Nghị định hoặc hoàn thiện pháp luật chuyên ngành.

Đại biểu trao đổi tại tọa đàm

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và chuyên gia, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, xây dựng đội ngũ kế cận, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; lấy kết quả và năng lực được hình thành tại Việt Nam làm thước đo hiệu quả thu hút, trọng dụng nhân tài.