Thực trạng cung - cầu và điểm nghẽn chính sách

Hệ thống chính sách thu hút nhân tài khá đầy đủ, từ Nghị quyết số 45-NQ/TWvề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đến Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt ở việc gắn kết khu vực đào tạo với nghiên cứu phục vụ 10 nhóm công nghệ chiến lược.

Phó Giám đốc Học viện chiến lược, Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, PGS.TS Vũ Văn Tích trình bày tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, PGS.TS Vũ Văn Tích, khoảng cách cung - cầu thể hiện qua các chỉ tiêu và thực tiễn nhân lực: Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam đạt bình quân 12 nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trên một vạn dân. Tuy nhiên, hiện chúng ta mới đạt mức 7 - 8 nhân lực/vạn dân, so với mục tiêu đặt ra tương đối thấp.

Ba điểm nghẽn gốc rễ đã được PGS.TS Vũ Văn Tích chỉ ra. Đó là, nhận diện và thiết kế chính sách nhân tài; cung (đào tạo) chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn, thiếu công cụ phát hiện sớm tài năng, học bổng còn bề nổi và tình trạng chảy máu chất xám (trong khu vực, giữa công - tư và ra nước ngoài) vẫn lớn; khâu thực thi, đãi ngộ chậm đi vào đời sống, tài chính còn nặng, thiếu dòng ngân sách riêng biệt và lương khu vực công kém cạnh tranh so với khu vực tư nhân cũng như các nước trong khu vực.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, PGS. TS. Vũ Văn Tích dẫn chứng trường hợp như Singapore đã phân tầng minh bạch với chính sách đường ống dài hạn từ học bổng, cơ chế đầu ra...; hay Trung Quốc với chính sách coi nhân tài là nguồn lực số một, triển khai các gói chính sách, đãi ngộ lớn, trao quyền "được phép được thử sai" cho nghiên cứu... "Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng đã đề cập và cần sớm khẩn trương thực hiện", PGS. TS Vũ Văn Tích nói.

Giải pháp vòng đời nhân tài

Để thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài cho công nghệ chiến lược, PGS.TS Vũ Văn Tích đề xuất chuyển từ quản lý nhân sự sang quản trị nhân tài theo vòng đời. Bước chuyển này được chuyên gia nêu rõ cần thông qua các trụ cột về cơ chế, chính sách và nguồn lực.

Đại biểu dự Hội thảo. Nguồn: quochoi.vn

Theo đó, Việt Nam cần thiết lập khung chỉ tiêu thống nhất cho các nhóm nhân tài; trao quyền điều hành và ngân sách cho tổng công trình sư; đẩy mạnh liên thông công - tư và chấp nhận, không xử lý các thất bại trong nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, cần đầu tư theo cụm cho 3 - 5 đại học tinh hoa để tạo môi trường hoạt động; triển khai thực chất mô hình hợp tác "ba nhà" và đánh giá theo lĩnh vực; dùng ngân sách nhà nước làm vốn mồi kết hợp công - tư, có dòng ngân sách chuyên biệt, xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo nhu cầu nhân tài và phân cấp trách nhiệm giải trình sát với thực thi ở từng đơn vị.

Trên cơ sở này, PGS. TS Vũ Văn Tích cũng kiến nghị về công tác lập pháp cần tháo gỡ những xung đột về công vụ, tiền lương, tài chính công... Về thí điểm và quản trị cần có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với chính sách nhân tài theo mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

"Đặc biệt, cần thống nhất đầu mối điều phối bộ chỉ số quốc gia về nhân tài cùng với cơ chế giám sát, đánh giá tác động định kỳ để loại bỏ chính sách không phù hợp và nhân rộng mô hình hiệu quả", PGS. TS Vũ Văn Tích kiến nghị.