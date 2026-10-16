Thu hút nhân lực chất lượng cao, nâng tầm y tế Lâm Đồng

Bác sĩ chuyên khoa ung bướu thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Trải thảm đỏ và cơ chế nguồn lực hơn 220 tỷ đồng

Hiện toàn ngành y tế tỉnh có 11.792 công chức, viên chức và người lao động. Tuy nhiên, nhân lực vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, cơ cấu chuyên khoa chưa hợp lý và phân bố chưa đồng đều giữa các tuyến. Đặc biệt, tỉnh thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu ở những lĩnh vực đặc thù, khó tuyển dụng như pháp y, tâm thần, tim mạch, ung bướu, ngoại thần kinh và gây mê hồi sức. Đề án đề ra 3 trụ cột giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ: thu hút để bổ sung nguồn lực trước mắt; đãi ngộ để giữ chân cán bộ y tế lâu dài; đào tạo chuyên sâu gắn với quy hoạch vị trí việc làm.

Tỉnh quyết định áp dụng chính sách “trải thảm đỏ” đối với các bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa và nhân sự trình độ cao về công tác. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp quản trị, cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh mở rộng quyền tự chủ tài chính, trích lập quỹ thu nhập tăng thêm nhằm trả lương và thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc thực tế của nhân viên y tế.

Dự kiến bố trí tổng kinh phí thực hiện trong 5 năm (2026 - 2030) hơn 220 tỷ đồng. Nguồn tài chính này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, kết hợp lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn thu hợp pháp khác. Cơ cấu nguồn vốn được phân bổ hơn 115 tỷ đồng chính sách thu hút; hơn 54 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng; hơn 50 tỷ đồng đãi ngộ thường xuyên. Công tác đào tạo được đẩy mạnh với 647 công chức, viên chức được cử đi học nâng cao trình độ, gồm 84 bác sĩ chuyên khoa II, 487 bác sĩ chuyên khoa I hoặc chuyên khoa sâu và 76 bác sĩ liên thông. Tỉnh ưu tiên đào tạo các chuyên ngành khó thu hút như lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, hồi sức cấp cứu và cán bộ y tế cơ sở.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vận hành phần mềm quản lý thông tin bệnh viện và bệnh án điện tử

Hướng tới mục tiêu 11 bác sĩ/10.000 dân và nâng tầm y tế cơ sở

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Giám đốc Sở Y tế cho biết, đề án xác định lộ trình nâng tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân từ 7,7 người năm 2026 lên 8,8 người năm 2027, 9,6 người năm 2028, 10,3 người năm 2029 và đạt 11 người vào năm 2030. Chỉ tiêu dược sĩ đại học đạt 3 người và điều dưỡng đạt 19 người/10.000 dân. Theo ông Phạm Văn Khuyến - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế, đề án ưu tiên củng cố y tế cơ sở, phấn đấu đến năm 2027 mỗi trạm y tế cấp xã có từ 4 - 5 bác sĩ. Việc chuyển giao kỹ thuật, luân chuyển cán bộ và đào tạo liên tục sẽ giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại và áp lực cho bệnh viện tuyến tỉnh.

Bác sĩ Đỗ Thị Lựu (Trạm Y tế xã Cát Tiên 3) chia sẻ rằng, nhân lực y tế cơ sở đang gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp. Chị trải qua gần 19 năm công tác với tổng thu nhập khoảng 12,7 triệu đồng/tháng. Bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều việc và khó bảo đảm cuộc sống, khiến nhiều người không thể gắn bó lâu dài. Vì thế, chị mong muốn tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ tài chính và đãi ngộ xứng đáng hơn, đặc biệt là bác sĩ chính quy để họ trụ lại cơ sở.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù. Ngành y tế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa vị trí việc làm, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực và đầu tư trang thiết bị. Đề án kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu thu hút 310 y, bác sĩ trình độ cao, đồng thời duy trì chính sách đãi ngộ cho ít nhất 1.622 viên chức y tế mỗi năm.