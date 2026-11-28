Công tác giải phóng mặt bằng đang được xã Chân Mây - Lăng Cô đẩy nhanh.

Chọn Huế để đầu tư

Tháng 6/2026, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Viễn Chinh (Viễn Chinh Group) mở văn phòng tại TP. Huế. Viễn Chinh Group chọn hai lĩnh vực để gia nhập thị trường là bất động sản và công nghệ với hai doanh nghiệp thành viên.

Trên lĩnh vực bất động sản, Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Phương Đông, thành viên Viễn Chinh Group, liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư An Phú Land thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc Khu E, Đô thị mới An Vân Dương, phường Thanh Thủy. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.081m², quy mô khoảng 1.975 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 2.073 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công tháng 12/2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ vào hoạt động trong quý III/2030.

Trong lĩnh vực công nghệ, thành viên thứ 2 của Viễn Chinh Group là Phương Đông Tech đang phối hợp với các đối tác nghiên cứu, đầu tư giải pháp số hóa quản lý hạ tầng đô thị và số hóa di sản, du lịch bằng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR).

Ông Chu Tiến Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Viễn Chinh Group tại Huế cho biết, doanh nghiệp kỳ vọng khi hoạt động ổn định, hai đơn vị sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách, đồng thời cùng địa phương thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ.

Cùng với những doanh nghiệp mới đến, các nhà đầu tư hiện hữu cũng tiếp tục đăng ký bổ sung vốn. Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố có 11 dự án điều chỉnh tăng vốn, số vốn tăng thêm 2.364 tỷ đồng. Thành phố cũng cấp mới 49 dự án với tổng vốn đăng ký 25.179 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kim Long Motor Huế liên tục điều chỉnh tăng vốn mở rộng đầu tư.

Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế là doanh nghiệp liên tục điều chỉnh tăng vốn mở rộng đầu tư thời gian gần đây. Tháng 1/2019, dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn giai đoạn đầu khoảng 3.330 tỷ đồng, tập trung vào sản xuất, lắp ráp ô tô khách. Cuối năm 2020, quy mô vốn của dự án được điều chỉnh lên 4.477 tỷ đồng. Đến năm 2025, dự án đăng ký tăng thêm 21.178 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư lên 25.655 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn nhằm phục vụ triển khai các giai đoạn tiếp theo, mở rộng sang sản xuất động cơ, linh kiện và phụ tùng ô tô.

Năm 2026, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Kim Long Huế và Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế tiếp tục đầu tư hai dự án hạ tầng công nghiệp tại Chân Mây. Trong đó, dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây có tổng vốn đầu tư khoảng 2.326 tỷ đồng; dự án hạ tầng Khu công nghiệp số 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 1.845 tỷ đồng. Việc mở rộng sản xuất ô tô gắn với đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để thành phố thu hút doanh nghiệp cơ khí, sản xuất linh kiện, phụ tùng và dịch vụ phục vụ sản xuất. Trong khi đó, nhà máy ô tô tạo nhu cầu đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng hoàn thiện sẽ bổ sung mặt bằng để các nhà cung ứng đặt cơ sở sản xuất.

Theo sát tiến độ triển khai

Để các dự án sớm triển khai, đưa vào hoạt động, cùng với hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, thành phố đang thúc đẩy triển khai nhanh công tác chuẩn bị mặt bằng. Việc rà soát hiện trạng sử dụng đất, làm rõ vướng mắc và tiến độ giải phóng mặt bằng tại từng địa điểm giúp doanh nghiệp tính toán lộ trình đầu tư, đồng thời giúp các cơ quan liên quan xác định những phần việc cần ưu tiên xử lý.

Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện theo từng đợt hồ sơ từ kiểm kê đất đai, tài sản đến xác minh nguồn gốc đất, xác nhận điều kiện bồi thường; lập và công khai phương án đối với các trường hợp đủ hồ sơ. Tiến độ xử lý ở từng khâu quyết định thời điểm có thể bàn giao đất cho doanh nghiệp.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giải phóng mặt bằng hơn 300ha phục vụ các dự án. Xã tập trung nhân lực kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường; đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn để đẩy nhanh xử lý hồ sơ, sớm bàn giao đất cho doanh nghiệp.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thành phố mở thêm kênh tiếp nhận, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tháng 10/2026, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp được đưa vào sử dụng, cho phép doanh nghiệp gửi kiến nghị và theo dõi tiến độ, kết quả xử lý của cơ quan phụ trách. Với nhà đầu tư đang tìm hiểu cơ hội, bản đồ số dự án thu hút đầu tư trên Hue-S được đưa vào khai thác cùng thời điểm nhằm cung cấp thông tin về vị trí, quy mô, hiện trạng và các nội dung liên quan đến dự án. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật dữ liệu, giúp doanh nghiệp có cơ sở cân nhắc lựa chọn địa điểm đầu tư.

Những kênh hỗ trợ này đang được duy trì trong quá trình doanh nghiệp tìm hiểu và triển khai dự án, nhất là khi nhà đầu tư cân nhắc mở rộng quy mô, bổ sung vốn. Đây cũng là hướng thành phố tiếp tục chú trọng trong Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả tái đầu tư, đồng thời thông qua các nhà đầu tư hiện hữu để kết nối, thu hút đối tác mới. Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, thành phố phấn đấu thu hút khoảng 10.000 - 15.000 tỷ đồng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án ngoài ngân sách ở địa bàn ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp. Riêng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, mục tiêu thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng với số vốn đầu tư thực hiện khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng.

Các khu tái định cư đang đẩy nhanh tiến độ để thúc đẩy giải phóng mặt bằng.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ theo hướng “một cửa, một đầu mối”, hướng dẫn nhà đầu tư từ khảo sát địa điểm, chuẩn bị hồ sơ đến triển khai dự án. Quy trình giải quyết thủ tục được chuẩn hóa, số hóa, công khai cơ quan phụ trách, thời hạn và tình trạng xử lý hồ sơ; đồng thời có cảnh báo đối với những công việc có nguy cơ quá hạn. Với các dự án trọng điểm, dự án động lực, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế “làn xanh”, xác định rõ thủ tục được ưu tiên, xử lý đồng thời để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Từng dự án được phân công lãnh đạo, đơn vị theo dõi; các vướng mắc phải được xác định rõ cơ quan giải quyết và thời hạn hoàn thành. Những kiến nghị sau đối thoại doanh nghiệp cũng được theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả.

Dù vậy, việc hỗ trợ cần đi cùng với yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết. Với các dự án ngoài ngân sách, tiến độ từng hạng mục, trách nhiệm của doanh nghiệp và biện pháp xử lý vi phạm cần được làm rõ ngay từ khâu lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo và ký kết hợp đồng. Trong quá trình triển khai, việc theo sát cả tiến độ giải quyết thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước lẫn tiến độ thực hiện của doanh nghiệp sẽ giúp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nguồn vốn đã đăng ký sớm được đưa vào thực hiện.