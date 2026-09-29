Thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển văn hoá

Đoàn giám sát khảo sát thực tế hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Vĩnh Lộc.

Qua khảo sát thực tế và làm việc, đoàn ghi nhận hệ thống cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn xã Vĩnh Lộc còn nhiều bất cập.

Hiện xã chưa có nhà thi đấu hay sân bãi chuyên dụng công lập, nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của người dân phần lớn phụ thuộc vào các sân bãi tư nhân và trường học. Về thiết chế văn hoá, xã chỉ có 1 hội trường, nhưng thiết bị âm thanh đã hư hỏng.

Cùng với đó là khó khăn về nhân sự, chỉ có 1 công chức phụ trách lĩnh vực văn hoá và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; nguồn kinh phí đầu tư, bảo trì thiết chế văn hoá còn hạn chế, trong khi công tác xã hội hoá chưa đáp ứng nhu cầu.

Tại các ấp, hầu hết nhà văn hoá đã xuống cấp. Các ấp không có kinh phí hoạt động nhưng vẫn phải gánh vác nhiều nhiệm vụ phong trào như ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền chính sách, xây dựng đường cờ Tổ quốc, cũng như tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Giám đốc Trung tâm Công ích xã Vĩnh Lộc Trần Châu Pha phản ánh khó khăn về hệ thống loa truyền thanh phục vụ tuyên truyền.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, xã Vĩnh Lộc vẫn nỗ lực duy trì sinh hoạt 2 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử với hơn 30 thành viên, chủ yếu tự túc kinh phí; tổ chức các giải thể thao phong trào nhân dịp lễ, Tết.

Địa phương kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ và một phần kinh phí duy trì hoạt động của 2 CLB đờn ca tài tử; đồng thời hỗ trợ kinh phí thành lập CLB Nghệ thuật Dù kê tại ấp Vĩnh Thạnh - địa bàn có hơn 70% hộ dân là đồng bào dân tộc Khmer, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công nhấn mạnh, địa phương cần sớm rà soát, đề xuất đầu tư hệ thống thiết chế văn hoá đạt chuẩn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhậnnỗ lực khắc phục khó khăn của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Lộc; đồng thời mong muốn địa phương duy trì và phát triển các mô hình hiệu quả để tạo phong trào văn hoá, văn nghệ sôi nổi ở cơ sở.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, đề nghị xã Vĩnh Lộc rà soát quỹ đất để có hướng đầu tư, mở rộng diện tích công trình thiết chế văn hoá đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đề nghị địa phương cần tiếp tục bám sát việc thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; chủ động rà soát, phân loại các công trình xuống cấp để đề xuất phương án xử lý, đầu tư theo thứ tự ưu tiên; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền và thực hiện công tác xã hội hoá công khai, minh bạch để thu hút nguồn lực cộng đồng đầu tư phát triển lĩnh vực văn hoá.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp, trình HĐND và UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.