Thu hút nguồn lực đầu tư cho công nghiệp văn hóa

Show nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An" luôn hấp dẫn du khách hằng đêm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bệ phóng cho công nghiệp văn hóa

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã và đang tham gia đầu tư các dự án văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch, gia tăng sức hút và định vị thương hiệu đô thị Đà Nẵng. Tiêu biểu là dự án thực cảnh Ký ức Hội An do Gami Group đầu tư; tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) - Sun Galaxy Complex…

Sau 8 năm công diễn, kể từ năm 2018, với thông điệp “Một ngày Hội An - trăm năm hoài cổ”, chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An đưa hàng triệu lượt người xem trở về thương cảng Hội An thế kỷ 16-17, trải dài suốt dòng thời gian 400 năm lịch sử, cũng như khơi dậy mạch cảm xúc tự hào về vùng đất di sản.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trở thành “đặc sản du lịch” phố Hội được bạn bè quốc tế yêu thích, góp phần gia tăng thời gian trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách tại phố cổ Hội An và quảng bá sâu rộng hơn văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Bà Yuki Nakatani, du khách đến từ Nagasaki (Nhật Bản), nhận xét: “Khi đến Hội An, điều tôi mong chờ nhất là được tận mắt theo dõi show diễn thực cảnh kỳ ảo tại Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An. Show diễn đã làm chuyến đi của tôi thêm ý nghĩa”.

Trong khi đó, dự án Sun Galaxy Complex với tổng vốn đầu tư gần 10.750 tỷ đồng tại trung tâm đô thị ven sông Hàn được kỳ vọng trở thành hạ tầng văn hóa - sự kiện quy mô quốc tế đầu tiên của thành phố, góp phần nâng tầm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), phát triển kinh tế đêm và tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch, thương mại, dịch vụ.

Tập đoàn Sun Group cho biết, Sun Galaxy Complex được đầu tư nhằm tạo không gian tương xứng cho DIFF. Nếu DIFF là kết tinh của cảm xúc và khát vọng hội nhập thì Sun Galaxy Complex sẽ là ngôi nhà để DIFF tiếp tục phát triển.

Đây không chỉ là sân khấu của những đêm pháo hoa mà còn là tổ hợp đa chức năng đủ năng lực đăng cai các đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Điểm nhấn của dự án Sun Galaxy Complex là sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa.

Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công trình không chỉ phục vụ DIFF mà còn có khả năng tổ chức đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và các sự kiện MICE quy mô lớn...

Show diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” được Guinness công nhận với kỷ lục về số lượng diễn viên đông nhất và sân khấu biểu diễn ngoài trời lớn nhất tại nước ta. Ảnh: Hoian Memories Land

Hướng tới động lực tăng trưởng mới

Các dự án đều hướng tới mục tiêu trở thành bệ phóng cho công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm của thành phố Đà Nẵng; vừa góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách, vừa tạo việc làm, kích thích các ngành dịch vụ liên quan và mở ra khả năng hình thành những giá trị kinh tế mới từ tài nguyên văn hóa.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa được đặt ra tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng phát huy vai trò trong đầu tư, sáng tạo và phát triển các thiết chế, sản phẩm văn hóa.

Khi nguồn lực xã hội được huy động mạnh mẽ, văn hóa không còn chỉ được nhìn nhận ở phương diện bảo tồn hay thụ hưởng, mà trở thành một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng xác định phát triển công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và định vị Đà Nẵng trên bản đồ các đô thị sáng tạo của khu vực.

Trong định hướng đó, việc thu hút và phát huy nguồn lực từ doanh nghiệp tư nhân sẽ là yếu tố quan trọng, gia tăng đầu tư cho văn hóa và thúc đẩy quá trình hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, để đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” đạt được mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp văn hóa cho rằng, thành phố cần tiếp tục có những chính sách đột phá tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nhân lực, hạ tầng, liên kết công - tư và năng lực hội nhập; tạo mọi điều kiện thuận lợi để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và người dân...