Thu hút FDI Hà Nội 9 tháng năm 2026: Dấu ấn từ các dự án công nghệ cao

Nguồn: Thống kê Hà Nội.

Số liệu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 cho thấy Hà Nội tiếp tục nằm trong những địa phương thuộc top đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Toàn thành phố ghi nhận tổng vốn FDI đạt 4,067 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước và cán mốc 90,4% chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2026.

Đáng chú ý, tốc độ giải ngân thực tế ước đạt gần 1,36 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy tính khả thi của dự án đăng ký đầu tư và tiến độ triển khai nghiêm túc của các nhà đầu tư sau khi nhận giấy phép.

THU HÚT FDI VƯỢT MỐC HƠN 4 TỶ USD

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi trong thu hút FDI Hà Nội 9 tháng năm 2026 không nằm ở quy mô mà ở cơ cấu dòng tiền. Trong số 500 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 675,96 triệu USD, các dự án thuộc lĩnh vực tư vấn chuyên môn, thương mại dịch vụ cao cấp và công nghệ thông tin... chiếm tỷ trọng lớn. Các dự án cấp mới này chủ yếu có quy mô vốn vừa và nhỏ nhưng sở hữu hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, bám sát các phân khu chức năng như Khu công nghệ cao Hòa Lạc và chuỗi công viên phần mềm tập trung.

Ngoài ra, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại cũng tăng mạnh với tổng giá trị vượt mốc 2,7 tỷ USD, chiếm 66,4% tổng vốn FDI toàn thành phố. Trong đó, đáng chú ý là các thương vụ từ các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia đổ vào lĩnh vực hạ tầng số, các nền tảng chuyển đổi số và công nghệ tài chính. Cùng với đó, hoạt động điều chỉnh vốn ghi nhận hơn 690 triệu USD bổ sung, thể hiện niềm tin gắn bó lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp ngoại.

Điển hình trong tháng 9/2026, 3 dự án sản xuất linh kiện điện tử và cơ khí chính xác tại các khu công nghiệp Bắc Thăng Long và Quang Minh đã đồng loạt tăng thêm 188,49 triệu USD nhằm đón đầu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc dòng vốn tiếp tục đổ vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến – chế tạo… là thành quả của chiến lược sàng lọc dự án theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư. Hà Nội đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái FDI chọn lọc, nơi giá trị dự án được định lượng bằng hàm lượng công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước.

ĐỊNH VỊ “FDI THẾ HỆ MỚI” CHO GIAI ĐOẠN 2026-2030

Bước sang giai đoạn 2026–2030, Hà Nội đã hoạch định lộ trình thu hút FDI mang tầm nhìn dài hạn với mục tiêu tích lũy khoảng 25 tỷ USD vốn đăng ký và 16 tỷ USD vốn giải ngân thực tế. Không còn dừng lại ở vai trò một địa bàn tiếp nhận vốn thụ động, Thủ đô đang tự kiến tạo lợi thế cạnh tranh mang tính cấu trúc dựa trên ba trụ cột: thể chế vượt trội, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực tri thức cao.

Đòn bẩy quan trọng nhất chính là sự vận hành đầy đủ của Luật Thủ đô và hệ thống các văn bản hướng dẫn thực thi quy hoạch mới. Khung khổ pháp lý đặc thù trao cho Hà Nội quyền chủ động áp dụng các cơ chế ưu đãi đặc biệt để tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược thuộc nhóm Fortune Global 500.

Các doanh nghiệp cam kết đầu tư lớn vào các ngành công nghiệp nền tảng như thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và vật liệu mới sẽ được hưởng cơ chế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất kéo dài, cùng quy trình thủ tục hành chính “luồng xanh” được rút gọn tối đa.

Đặc biệt, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) mở đường cho các mô hình kinh doanh số, tài sản số và công nghệ tài chính (Fintech) thử nghiệm tại Hà Nội trước khi mở rộng quy mô toàn quốc.

Từ nền tảng thể chế đó, danh mục ưu tiên thu hút FDI của Thủ đô giai đoạn tới tập trung vào 6 lĩnh vực chính:

Một là công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo (AI). Thiết lập chuỗi liên kết từ thiết kế vi mạch, đóng gói kiểm thử (ATP) đến tích hợp phần mềm thông minh. Hà Nội định hướng tận dụng tối đa quỹ đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công viên công nghệ số để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô vùng và cụm phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung.

Hai là trung tâm R&D và Vườn ươm khởi nghiệp quốc tế. Đưa Hà Nội trở thành trạm trung chuyển tri thức của khu vực Đông Nam Á bằng việc thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (như Samsung, Intel, Nvidia, Apple) lập trung tâm nghiên cứu phát triển độc lập. Thành phố hỗ trợ kinh phí đào tạo, cấp thị thực dài hạn cho chuyên gia nước ngoài và tài trợ một phần chi phí trang thiết bị phòng nghiên cứu.

Ba là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và Logistics thông minh. Mạng lưới 10 tuyến metro cùng các tuyến vành đai đô thị đòi hỏi nguồn lực hàng chục tỷ USD. Hà Nội chủ trương hợp tác công - tư (PPP) và liên doanh quốc tế để phát triển các tổ hợp đô thị nén hiện đại quanh các nhà ga metro trọng điểm. Đi kèm với đó là chuỗi logistics tự động hóa kết nối sân bay quốc tế Nội Bài và hệ thống cảng cạn ICD, giảm chi phí vận hành cho chuỗi cung ứng.

Bốn là trung tâm tài chính số và trụ sở điều hành khu vực. Khai thác lợi thế trung tâm chính trị - hành chính để thu hút các ngân hàng đa quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm thành lập chi nhánh và trụ sở quản lý tài sản, từng bước hình thành thị trường vốn chuyên sâu hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Năm là y tế chuyên sâu và giáo dục chất lượng quốc tế. Mở rộng không gian hợp tác với các viện nghiên cứu y khoa, chuỗi bệnh viện quốc tế hàng đầu để xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh kỹ thuật cao và trung tâm y học tái tạo; đồng thời thu hút các trường đại học tinh hoa thế giới mở phân hiệu tại khu đô thị đại học phía Tây Hà Nội.

Sáu là kinh tế xanh và môi trường tuần hoàn. Ưu tiên các nhà đầu tư sở hữu công nghệ xử lý chất thải phát điện tiên tiến, giải pháp tái chế khép kín, công trình ngầm tiêu thoát nước thông minh chống ngập úng và các dự án năng lượng tái tạo hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Dù triển vọng mở ra rất lớn, chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu trên cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Nhu cầu về quỹ đất sạch đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp tập trung đang chịu sức ép lớn, đòi hỏi thành phố phải đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư công dẫn dắt.

Sự ổn định của hạ tầng cấp điện cho các trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng khổng lồ đòi hỏi quy hoạch nguồn điện xanh đồng bộ. Bên cạnh đó, bài toán cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành bán dẫn và AI đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp để nhanh chóng đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho hàng chục nghìn kỹ sư công nghệ trong những năm tới.