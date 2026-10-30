Thu hút du khách Áo bằng sản phẩm xanh và trải nghiệm văn hóa thú vị

Du xanh, du lịch sinh thái được xác định là một trong những sản phẩm trọng tâm để thu hút du khách Áo đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Phân khúc khách có mức chi tiêu cao trên thị trường du lịch châu Âu

Với các chính sách thị thực ngày càng thuận lợi, cùng với việc tiếp tục mở rộng kết nối hàng không quốc tế, Việt Nam đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để du khách Áo có thể đến thăm, khám phá và có những hành trình trải nghiệm đáng nhớ.

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Việt Nam luôn coi trọng các thị trường gửi khách châu Âu, trong đó, có Áo. Nền tảng vững chắc của tình hữu nghị chân thành giữa nhân dân hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi để hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch.

Từ cơ sở nghiên cứu thị trường và kinh nghiệm thực tiễn trong phục vụ khách quốc tế, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định: "Du khách Áo có xu hướng yêu thích thiên nhiên, lối sống xanh, quan tâm đến văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Đồng thời, ưa chuộng các hoạt động trải nghiệm ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe và khám phá cảnh quan thiên nhiên".

Nhóm du khách từ thị trường Áo cũng thường dành từ 12-16 ngày cho các chuyến xê dịch đường dài và được xem là phân khúc khách có giá trị cao trên thị trường du lịch châu Âu.

Thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng du lịch quốc tế, trong đó, có 6 lần nhận danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, 7 lần được trao danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” và 4 lần được vinh danh là “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á”. Những danh hiệu này góp phần phản ánh sức hấp dẫn, đa dạng của thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Du khách Áo có xu hướng yêu thích thiên nhiên, lối sống xanh, quan tâm đến văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Đồng thời, ưa chuộng các hoạt động trải nghiệm ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe và khám phá cảnh quan thiên nhiên. Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Không khó để nhận ra rằng, sức hấp dẫn đa dạng của du lịch Việt Nam có thể đáp ứng tốt nhu cầu của du khách Áo bằng các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên, trải nghiệm đời sống bản địa đa dạng.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng thông tin, hợp tác du lịch giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Áo chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Đây là cơ hội để hai bên củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua du lịch, trong đó tăng cường kết nối hàng không có ý nghĩa quan trọng.

Du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Điều này cũng đặt ra những đổi mới về công tác quảng bá, xúc tiến đối với các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng cho rằng, tăng cường kết nối hàng không là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy trao đổi khách. Hiện chưa có đường bay thẳng giữa Vienna và Việt Nam, khiến du khách hai nước thường phải quá cảnh tại các trung tâm hàng không như Frankfurt, Paris, Istanbul hoặc Doha.

"Việc cải thiện kết nối giao thông sẽ góp phần rút ngắn hành trình, tạo thuận lợi cho du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam-Áo", Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nói thêm.

Du lịch văn hóa, du lịch xanh là nhóm sản phẩm hút khách trọng tâm

Du lịch đóng góp khoảng 6,5% GDP của Áo. Năm 2025, quốc gia này đón khoảng 48 triệu lượt khách, với tổng cộng 157 triệu đêm lưu trú; gần 75% số đêm lưu trú đến từ khách quốc tế. Lĩnh vực du lịch cũng đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương, nhất là tại các vùng nông thôn và miền núi.

Hiện tại, Áo đang triển khai chiến lược du lịch Vision T, hướng tới phát triển bền vững quanh năm, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa.

Bà Ingrid Zimmermann, đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Áo chia sẻ, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Áo nhờ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và sự hiếu khách.

Trong bối cảnh thị trường châu Á ngày càng có vai trò quan trọng, Áo mong muốn tăng cường hợp tác và trao đổi khách với Việt Nam.

Thực tế cho thấy, Áo ngày càng chú trọng vào việc phát triển du lịch bền vững và khuyến khích du khách khám phá các điểm đến quanh năm. Chiến lược du lịch của quốc gia này chú trọng vào việc cân bằng giữa tăng trưởng lượng khách du lịch với bảo vệ môi trường, phát triển khu vực và trải nghiệm chất lượng. Vì thế, du lịch sinh thái và các lựa chọn lưu trú thân thiện với môi trường đang ngày càng được du khách Áo quan tâm.

Bà Tanja Gruber, đại diện Tổng cục Du lịch Áo cho hay, Áo hiện triển khai chiến lược phát triển du lịch theo hướng bền vững quanh năm, kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Trong bối cảnh thị trường châu Á ngày càng có vai trò quan trọng, Áo mong muốn tăng cường hợp tác và trao đổi khách du lịch với Việt Nam.

Trong khi Áo nổi tiếng với dãy Alps, các thành phố lịch sử, di sản văn hóa và truyền thống âm nhạc phong phú, Việt Nam lại sở hữu đường bờ biển dài, các vịnh biển, núi non và nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc. Đây là cơ sở thuận lợi để phát triển các chương trình du lịch hai chiều và mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành của hai nước.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, ngành du lịch Việt Nam nỗ lực phát triển hệ thống sản phẩm đa dạng, tập trung vào các nhóm sản phẩm có nhiều tiềm năng thu hút du khách Áo như: du lịch văn hóa và di sản; du lịch xanh, du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và chăm sóc sức khỏe... Ngoài ra, ẩm thực Việt Nam với nguyên liệu tươi ngon, hương vị đặc trưng của từng địa phương và sự cân bằng về dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố có sức hấp dẫn đối với du khách châu Âu.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành Áo kết nối với đối tác Việt Nam, tổ chức các chuyến khảo sát điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch mới; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Áo, khu vực Trung Âu và thị trường châu Âu nói chung.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không nhằm tạo thuận lợi và tăng cường kết nối hàng không giữa Áo với các cửa ngõ hàng không, trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Ngành du lịch Việt Nam nỗ lực phát triển hệ thống sản phẩm đa dạng, tập trung vào các nhóm sản phẩm có nhiều tiềm năng thu hút du khách Áo như: du lịch văn hóa và di sản; du lịch xanh, du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và chăm sóc sức khỏe...