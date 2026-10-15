Thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác hoàn thiện hạ tầng tại Khu Công nghiệp Gilimex.

Nâng tầm giá trị

Tháng 9/2026, lô xe buýt điện do Kim Long Motor sản xuất tại Huế được xuất khẩu sang Thái Lan, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong mở rộng thị trường và tham gia chuỗi sản xuất ô tô. Tại Khu Công nghiệp sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế, doanh nghiệp này đang phát triển các nhà máy sản xuất, lắp ráp xe, động cơ, linh kiện, phụ tùng và sản phẩm cơ khí. Việc hợp tác với các đối tác nước ngoài cũng mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Đầu năm nay, Kim Long Motor hợp tác chiến lược với BYD Battery, đồng thời động thổ nhà máy sản xuất pin có tổng vốn đầu tư 130 triệu USD.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế cho biết, phát triển xe điện là chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, hướng đến nâng cao năng lực tự chủ và làm chủ công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ dừng ở lắp ráp, gia công. “Kim Long Motor xác định phát triển xe điện không chỉ là xu hướng tất yếu, mà là chiến lược dài hạn gắn liền với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Nhà máy pin sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất của Kim Long Motor; đồng thời góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị, từ phương tiện đến linh kiện, phụ tùng”, ông Ánh nói.

Carlsberg cũng là một ví dụ về nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Huế. Tại Nhà máy bia Phú Bài, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết, Huế không chỉ là nơi doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Huda mà còn đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển chung của công ty. “Huế là nơi chúng tôi không chỉ xây dựng một thương hiệu mạnh như Huda, mà còn là địa bàn đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung. Việc mở rộng công suất tại Huế nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện phát triển các thương hiệu khác của tập đoàn và mở rộng thị trường”, ông Andrew Khan chia sẻ.

Việc các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất cho thấy sức hút của Huế không chỉ nằm ở khả năng thu hút dự án mới mà còn ở điều kiện phát triển lâu dài mà địa phương có thể mang lại.

Theo Đề án thu hút vốn FDI trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 ban hành ngày 2/10/2026, Huế đặt mục tiêu thu hút 1,2 - 1,4 tỷ USD vốn đăng ký, vốn thực hiện đạt từ 800 triệu - 1 tỷ USD. Khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp 12 - 15% GRDP, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%. Thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp xanh và dịch vụ chất lượng cao. Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng hướng đến các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp đầu chuỗi và nhà đầu tư chiến lược có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, thay vì dàn trải nguồn lực.

Gỡ điểm nghẽn, tạo sức hút đầu tư

Hiện, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn có 203 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 152.779 tỷ đồng. Trong số đó, 57 dự án FDI có tổng vốn đăng ký 76.519,4 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp FDI góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Theo Đề án thu hút vốn FDI, để hiện thực hóa mục tiêu thu hút dòng vốn giá trị cao, thành phố cần giải quyết bài toán về hạ tầng, logistics, nhân lực kỹ thuật và thủ tục đầu tư. Huế khó cạnh tranh với các trung tâm công nghiệp lớn nếu chỉ dựa vào quỹ đất và nguồn lao động phổ thông. TP. Huế có cảng Chân Mây, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp và nguồn nhân lực từ Đại học Huế. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ phát huy hiệu quả khi được hỗ trợ bởi hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất và môi trường đầu tư thuận lợi.

Qua cuộc khảo sát tại Khu Công nghiệp Sài Gòn - Chân Mây, Kim Long Motor, Carlsberg và Khu Công nghiệp Gilimex của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh mới đây cho thấy, yêu cầu phát triển hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất và mở rộng đầu tư là vấn đề cần được quan tâm.

Tại Khu công nghiệp Sài Gòn - Chân Mây, dự án có diện tích khoảng 322,3ha. Đến nay, 225,51ha đã được giải phóng mặt bằng, 207ha được cho thuê, thu hút 16 dự án. Hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích được giao đã cơ bản hoàn thiện khoảng 80%.

Quỹ đất sạch và hạ tầng là điều kiện cần để thu hút nhà đầu tư. Nhưng để dự án triển khai đúng tiến độ, đi vào hoạt động và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp còn cần nguồn điện, nước ổn định, hệ thống xử lý môi trường, dịch vụ logistics, nhân lực và thủ tục rõ ràng. Khi quy mô sản xuất tăng lên, nhu cầu về nhà cung ứng và dịch vụ hỗ trợ cũng lớn hơn. Đề án thu hút FDI của thành phố xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào xúc tiến đầu tư; cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục; phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi bền vững; gắn FDI với chuỗi giá trị và hệ sinh thái doanh nghiệp; nâng cấp hạ tầng; đổi mới cơ chế đối thoại, hỗ trợ sau đầu tư; kiểm soát tài chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống gian lận trong đầu tư nước ngoài.