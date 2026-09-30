Thu hút doanh nghiệp đầu tư tại Mộc Châu

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn BIM.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đại diện BIM Group phát biểu tại cuộc làm việc.

BIM Group là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp - thực phẩm, năng lượng tái tạo và dịch vụ tiêu dùng. Đại diện BIM Group đã đánh giá cao tiềm năng của Sơn La, nhất là Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu về khí hậu, cảnh quan và bản sắc văn hóa; đồng thời mong muốn nghiên cứu đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng, đô thị, dịch vụ và nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tập đoàn đề xuất phối hợp với tỉnh khảo sát địa điểm, lựa chọn các dự án khả thi, phù hợp định hướng phát triển của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số lĩnh vực BIM Group quan tâm nghiên cứu đầu tư; hiện trạng sử dụng đất, quy mô và ranh giới dự kiến; khả năng kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu về quy hoạch, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng và trình tự, thủ tục thực hiện dự án...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm và các ý tưởng, đề xuất của BIM Group; khẳng định tỉnh Sơn La luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị BIM Group tiếp tục nghiên cứu, khảo sát kỹ tiềm năng, quy hoạch và không gian phát triển của khu vực Mộc Châu; trên cơ sở thế mạnh, kinh nghiệm của doanh nghiệp, đề xuất các ý tưởng, dự án đầu tư phù hợp, bảo đảm đồng bộ giữa phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ với bảo tồn cảnh quan, môi trường và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Các sở, ngành, địa phương phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, đất đai và các điều kiện liên quan để BIM Group nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.