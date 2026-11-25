Thu hút đầu tư xanh, bền vững từ VEFTA | Thủ đô và thế giới | 25/11/2026
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) được ký kết là cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp cận sâu rộng hơn thị trường của nhau, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác phát triển xanh, tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-hut-dau-tu-xanh-ben-vung-tu-vefta-thu-do-va-the-gioi-25-11-2026-246261125142541832.htm