Những ngày cuối năm 2026, giữa những cung đường đất đỏ, những bon, thôn vùng cao Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng lại hành quân về cơ sở, mang theo nhiệm vụ huấn luyện, rèn quân, nâng cao khả năng chiến đấu, chủ động nắm địa bàn và cả những việc làm thiết thực, nghĩa tình với nhân dân.