Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết tháng 10/2026, tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn tỉnh ước đạt 583.662 con. Trong đó, đàn trâu 146.823 con, đàn bò 106.012 con và đàn lợn 330.827 con. Đàn gia cầm ước đạt 5.350.163 con. Quy mô đàn vật nuôi tương đối lớn cho thấy tiềm năng phát triển chăn nuôi hàng hóa của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế khi chăn nuôi nông hộ chiếm trên 95%. Quy mô nhỏ lẻ, phân tán khiến việc đầu tư chuồng trại, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến và kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn. Trong khi đó, điều kiện an toàn sinh học tại nhiều cơ sở còn hạn chế, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường liên kết trong các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Đây cũng là định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, bền vững mà tỉnh Điện Biên xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các nhà đầu tư dự án chăn nuôi tập trung tại Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026.

Ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tập trung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Việc thu hút các doanh nghiệp lớn sẽ góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm”.

Để hiện thực hóa định hướng này, những năm qua, tỉnh đã tập trung rà soát, quy hoạch lại các vùng chăn nuôi tập trung; triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án. Đến nay, tỉnh đã xúc tiến, thu hút đầu tư 8 dự án trang trại chăn nuôi tạo tiền đề hình thành vùng chăn nuôi tập trung an toàn sinh học quy mô lớn. Trong đó, 2 dự án đã khởi công xây dựng; 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 3 dự án tại xã Núa Ngam đã được Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và 1 dự án tại bản Co Hắm, xã Nà Tấu đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư tập trung máy móc, phương tiện tại lễ khởi công dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị và heo thịt công nghệ cao Pa Kín (xã Núa Ngam).

Mới đây, Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Nông nghiệp công nghệ cao Tuần Giáo đã tổ chức khởi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị và heo thịt công nghệ cao Pa Kín (xã Núa Ngam). Dự án có quy mô sử dụng đất gần 32ha, tổng mức đầu tư trên 265 tỷ đồng, được định hướng xây dựng theo mô hình chăn nuôi hiện đại, ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ trong quá trình sản xuất. Theo thiết kế, trang trại sử dụng hệ thống chuồng sàn khép kín, trang bị dàn mát điều chỉnh nhiệt độ, quạt hút đẩy giúp lưu thông không khí liên tục. Các khâu cấp thức ăn, nước uống được tự động hóa, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm tài nguyên. Đặc biệt, dự án áp dụng công nghệ xử lý chất thải sinh học 2 cấp, hướng tới kiểm soát ô nhiễm môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và bảo đảm điều kiện chăn nuôi an toàn.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, trang trại dự kiến duy trì quy mô khoảng 24.000 con mỗi lứa, kết hợp chăn nuôi heo thịt thương phẩm và heo hậu bị tuyển chọn làm giống. Sản lượng dự kiến đạt từ 48.000 - 60.000 con heo thương phẩm xuất chuồng mỗi năm. Ngoài hoạt động chăn nuôi, dự án còn kết hợp khai thác các sản phẩm lâm nghiệp, cây ăn quả, sản xuất điện mặt trời mái nhà và khí biogas; dự kiến tạo việc làm cho khoảng 100 lao động. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý I/2028.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam là đơn vị hợp tác chiến lược, tham gia hỗ trợ về quy trình quản lý và công nghệ chăn nuôi tại dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị và heo thịt công nghệ cao Pa Kín. Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cho biết: “Dự án áp dụng quy trình quản lý hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc vật nuôi, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các quy trình phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm được thực hiện nghiêm ngặt. Công tác bảo vệ môi trường được đặt xuyên suốt trong quá trình vận hành, từ kiểm soát chất thải, nước thải đến khí thải và các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm. Doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, dịch vụ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Điện Biên”.

Xã Chiềng Sinh làm việc với tập đoàn Mavin về triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao trên địa bàn xã.

Trong bức tranh thu hút đầu tư chăn nuôi công nghệ cao của tỉnh, xã Núa Ngam đang là một trong những địa bàn có nhiều dự án được xúc tiến. Hiện trên địa bàn xã có 4 dự án chăn nuôi lợn và 1 dự án chăn nuôi gà tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Để các dự án sớm được triển khai, địa phương đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Núa Ngam cho biết: “Địa phương xác định chăn nuôi công nghệ cao là một trong những hướng phát triển kinh tế trọng tâm trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm triển khai, góp phần đưa Núa Ngam trở thành vùng chăn nuôi tập trung lớn của tỉnh”.

Lãnh đạo xã Núa Ngam kiểm tra thực địa các dự án thu hút đầu tư vào chăn nuôi tập trung.

Với định hướng thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, công nghệ và kinh nghiệm, Điện Biên đang từng bước tạo nền tảng chuyển đổi ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, hiện đại. Giải pháp này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực nâng cao giá trị sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, bền vững.