Thu hút đầu tư tại Lâm Đồng và vai trò động lực của cấp xã

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã thực địa khu vực Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư, tái định cư tại đường Lý Thường Kiệt, Tổ 15, Phường 1 Bảo Lộc

Cấp xã “mở cửa” kết nối tiềm năng

Thời gian qua, thu hút đầu tư tại Lâm Đồng đã và đang có nhiều khởi sắc. Cùng với nỗ lực cấp tỉnh, chính quyền cơ sở đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá để thu hút nhà đầu tư vào khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Tinh thần “đến với doanh nghiệp” được cụ thể hóa bằng yêu cầu quyết liệt đối với chính quyền cơ sở. Tại buổi làm việc với các xã Tân Hải, Tân Thành, Sơn Mỹ vào ngày 9/4/2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đừng để tình trạng nhà đầu tư dự án tìm đến chính quyền, mà chúng ta phải làm ngược lại.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thực địa dự án Đường ven biển phía Đông Nam Lâm Đồng

Không ai hiểu dự án, hiểu nhà đầu tư tại địa bàn hơn chính lãnh đạo địa phương. Bây giờ, lãnh đạo các địa phương không được đứng ngoài cuộc, mà phải quyết tâm, quyết liệt trong kêu gọi, thu hút đầu tư. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Đi kèm với thông điệp này là yêu cầu rất cụ thể. Địa phương chủ động trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Mỗi xã, phường, đặc khu phát huy vai trò, trách nhiệm trong thu hút đầu tư, “không bỏ sót bất cứ cơ hội nào để tạo động lực cho tăng trưởng”.

Hiện thực hóa chỉ đạo này, mới đây, ngày 24/10/2026, xã Trà Tân chủ trì cùng 10 xã khu vực Tây Nam Lâm Đồng tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Hội nghị đã thu hút hơn 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các xã Tây Nam Lâm Đồng diễn ra tháng 10/2026

Tại đây, 11 xã gồm: Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập đã giới thiệu 51 dự án kêu gọi đầu tư. Các dự án tập trung vào 4 trụ cột chính là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; dịch vụ, du lịch; tài nguyên, quỹ đất.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Chủ tịch UBND xã Trà Tân chia sẻ: “Chúng tôi giới thiệu, quảng bá không gian kinh tế liên xã đồng bộ. Trên cơ sở này, các địa phương tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, cũng như thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với khu vực phía Tây Nam của tỉnh”.

Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn

Tham dự, phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải lưu ý: “Các địa phương cần đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sau hội nghị, từng địa bàn phải giới thiệu rõ sản phẩm, thông tin sơ bộ từng dự án cụ thể “để nhà đầu tư dễ dàng tra cứu, khảo sát, lựa chọn đầu tư”.

Trước đó không lâu, ở trung tâm tỉnh lỵ, 5 phường khu vực Đà Lạt đã cùng tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư năm 2026 với chủ đề “Kết nối tiềm năng - Kiến tạo tương lai”. Tại đây, nhiều dự án quy mô lớn đang được xúc tiến, giới thiệu đến các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh.

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Ở khu vực phía Tây tỉnh, xã Nhân Cơ, Cư Jút, Quảng Phú… cũng không ngừng kêu gọi đầu tư vào địa bàn. Ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ bày tỏ: “Địa phương hi vọng có thể thu hút được những nhà đầu tư lớn, hàng đầu của các ngành hàng về sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị có tính đặc trưng của xã”.

Đẩymạnh thu hút đầu tư

Theo Sở Tài chính, từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đã thu hút 70 dự án đầu tư cấp mới, với tổng vốn đăng ký hơn 176.000 tỷ đồng, tăng 18 dự án so với cùng kỳ; trong đó, có 10 dự án FDI. Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản, năng lượng. Đây sẽ là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng trưởng “2 con số” tại Lâm Đồng.

Cụm công nghiệp Nam Hà, xã Trà Tân đang đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư vào hoạt động. (Ảnh: Tư liệu)

Trong tổng số 70 dự án thu hút đầu tư, riêng tại các khu công nghiệp đã thu hút được 21 dự án. Theo ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Lâm Đồng hiện có 14 khu công nghiệp được thành lập. Trong đó, có 9 khu đã đi vào hoạt động, thu hút 248 dự án, với tổng vốn khoảng 46.000 tỷ đồng và 530 triệu USD.

“Việc chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng, quỹ đất và môi trường đầu tư sẽ giúp Lâm Đồng nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút các dòng vốn mới. Đây là nền tảng quan trọng để tạo ra những động lực tăng trưởng bền vững, không chỉ cho năm 2026 mà còn cho cả giai đoạn tiếp theo”, ông Cường chia sẻ.

Phần lớn các dự án thu hút đầu tư tại Lâm Đồng thuộc lĩnh vực khoáng sản, năng lượng

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhiều lần khẳng định, phải thúc đẩy đồng thời giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư. Trong đó, vai trò của cấp xã là then chốt.

Điểm mới trong điều hành là chính quyền các cấp chủ động đến với doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp vào ngày 16/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: Đối với doanh nghiệp, chúng ta phải đến với họ bằng cái tâm, cái tình. Tất cả phải đồng hành, hỗ trợ, hướng tới gắn kết với doanh nghiệp để cùng vươn xa.”

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế khu vực phía Đông Lâm Đồng đến nhà đầu tư

Có thể thấy, những hội nghị liên xã, những buổi làm việc tại hiện trường đến từng hồ sơ được hỗ trợ tận tình, có thể thấy cấp xã đang thực sự trở thành “tuyến đầu” trong thu hút đầu tư của Lâm Đồng.

Bởi chỉ khi chính quyền cơ sở chủ động, trách nhiệm và đến với doanh nghiệp “bằng cái tâm, cái tình”, dòng vốn mới sẽ tiếp tục chảy về, tạo động lực để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.