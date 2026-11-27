Tính riêng trong Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tỉnh đã công bố Danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 1,031 triệu tỷ đồng.

Sức bật mới tạo nguồn lực quan trọng

Thực hiện chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường và khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương như năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và du lịch sinh thái.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện 58 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 91.315 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư địa tăng trưởng trong giai đoạn nước rút cuối năm tiếp tục được mở rộng khi dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để chấp thuận thêm ít nhất 8 dự án quy mô lớn khác, tổng vốn hơn 26.000 tỷ đồng.

Ước tính cả năm 2026, Đắk Lắk thu hút 66 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 117.345 tỷ đồng. So với năm 2025, kết quả năm 2026 tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, năm nay tăng 19 dự án (tương đương 40,43%) và tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 83.245 tỷ đồng (tương đương 244,12%, gấp khoảng 3,44 lần so với năm 2025). Đây là nguồn lực đầu tư quan trọng, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bứt phá tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026

Đồng bộ nhiều giải pháp

Phía sau những con số tăng trưởng là sự nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và nâng cao chất lượng tham mưu của các sở, ngành. Sau quá trình hợp nhất và kiện toàn bộ máy, tỉnh đã tập trung các giải pháp tháo gỡ vướng mắc vào thực tiễn.

Việc công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, quỹ đất sạch và cơ chế ưu đãi đã giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu và rút ngắn thời gian khảo sát thực địa. Song song với đó, tỉnh còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo. Quy trình phối hợp liên thông giữa các sở, ngành cùng chính quyền các địa phương được siết chặt theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”.

Nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch xây dựng, đánh giá tác động môi trường được tháo gỡ ngay từ khâu thẩm định, giúp hàng chục dự án sớm đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đắk Lắk được đánh giá là "địa chỉ đỏ" thu hút đầu tư của vùng Tây Nguyên

Nổi bật trong nỗ lực cải cách là việc Sở Tài chính chủ động tham mưu cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư. Theo quy trình này, tổng thời gian các cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ, thủ tục từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi cấp giấy phép xây dựng và đủ điều kiện khởi công khoảng 35 ngày làm việc. Việc tổ chức thực hiện đồng thời các thủ tục đủ điều kiện, gắn thời hạn xử lý với trách nhiệm từng cơ quan góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, mở đường cho các dự án sớm đi vào thực tế.

Thông qua việc duy trì các kênh đối thoại, kịp thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, khơi thông nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho nhiều dự án trọng điểm. Các đơn vị liên quan kiên quyết rà soát, tham mưu xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không đủ năng lực, qua đó tạo quỹ đất và không gian phát triển cho những nhà đầu tư thực sự có tiềm lực và tâm huyết.

Kết quả thu hút đầu tư với tổng vốn đăng ký cả năm 2026 ước đạt khoảng 117.345 tỷ đồng không chỉ khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư tại Đắk Lắk mà còn cho thấy hiệu quả từ sự đổi mới tư duy quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và các cơ quan tham mưu.

Bằng việc tháo gỡ từng điểm nghẽn, kết nối từng cơ hội đầu tư, Sở Tài chính đang góp phần tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của vùng Tây Nguyên trong những năm tới.

Tiếp nối đà khởi sắc ấy, 79 bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU), tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, đã được trao tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đang mở ra triển vọng về một làn sóng đầu tư mới vào Đắk Lắk.

Cùng với sự chủ động của các nhà đầu tư, sự đồng hành của các ngân hàng trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương điều chỉnh lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy đầu tư tại địa phương. Như Nam A Bank có chương trình đồng loạt giảm lãi suất, điều chỉnh giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm; chương trình ưu đãi chuyên biệt dành cho các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế như mức lãi suất cho vay được giảm từ 0,5% đến 0,7%/năm đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp, dành 1.400 tỷ đồng cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh tại các Khu công nghiệp và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hành trình từ bàn ký kết đến những công trình trên thực địa hứa hẹn mang đến thêm việc làm, nguồn thu và động lực tăng trưởng cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới./.