Thu hút đầu tư chế biến nông sản

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Việt Bắc giới thiệu mô hình hoạt động của cơ sở chế biến cà phê tại bản Co Có, xã Búng Lao.

Xã Mường Ảng hiện có hơn 2.110ha cà phê, trong đó 1.813ha đang cho thu hoạch. Nhiều năm qua, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Năm 2025, doanh thu từ cà phê trên địa bàn xã Mường Ảng đạt khoảng 450 tỷ đồng. Ông Trần Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng chia sẻ: Cây cà phê đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, chế biến mới chủ yếu là sơ chế, bảo quản và sản xuất một số sản phẩm quy mô nhỏ. Vì vậy, giá trị thu được từ vùng nguyên liệu chưa tương xứng với tiềm năng. Xã mong muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng cà phê.

Trên cơ sở định hướng phát triển vùng nguyên liệu, xã Mường Ảng thu hút sự quan tâm của một số doanh nghiệp vào lĩnh vực chế biến nông sản. Dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech do Công ty Cổ phần Cà phê Detech đầu tư tại bản Na Luông với tổng vốn 100 tỷ đồng đang được triển khai. Đơn vị đã giải ngân hơn 8 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và tư vấn đo đạc.

Bà Đào Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Detech cho biết: Với tiềm năng phát triển cà phê của Điện Biên, chúng tôi kỳ vọng nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực chế biến, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn.

Xã Chiềng Sinh có 1.184ha cà phê, 979ha mắc ca. Với lợi thế về diện tích và khả năng mở rộng vùng nguyên liệu cùng nguồn cung từ địa bàn lân cận, xã có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư chế biến, nâng cao giá trị nông sản. Đón đầu tiềm năng này, dự án Nhà máy chế biến mắc ca do Công ty Cổ phần Du lịch và Nông nghiệp công nghệ cao Điện Biên làm chủ đầu tư đang triển khai tại xã với tổng vốn 400 tỷ đồng. Hiện nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh chia sẻ: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực. Xã cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực chế biến cà phê, mắc ca, góp phần khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Điện Biên hiện có gần 21.000ha cà phê, phân bố tại 43/45 xã, phường, trong đó 6.190ha đang cho thu hoạch. Đối với cây mắc ca, diện tích toàn tỉnh ước đạt 19.474ha, tập trung ở các xã: Tuần Giáo, Quài Tở, Mường Mùn, Pú Nhung, Mường Nhà và một số địa bàn khác.

Quy mô vùng nguyên liệu ngày càng mở rộng, Điện Biên nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu nông sản, như: Tập đoàn TH, Tập đoàn Him Lam đề xuất đầu tư nhà máy chế biến mắc ca. Bên cạnh dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech tại Mường Ảng, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế quan tâm đầu tư hệ thống nhà máy sơ chế cà phê nhân tại các xã: Tuần Giáo, Mường Ảng, Núa Ngam, Na Son, Na Sang, Nà Hỳ...

Để nâng cao giá trị nông sản, Điện Biên chủ động mở rộng kết nối, tìm kiếm đối tác và thị trường tiêu thụ nông sản ở nước ngoài. Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến thương mại quốc tế năm 2026, các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế đã khảo sát một số vùng sản xuất, cơ sở chế biến cà phê, mắc ca tại xã Quài Tở và Tuần Giáo.

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Qua khảo sát, các doanh nghiệp có dịp tận mắt tìm hiểu vùng trồng, chất lượng cà phê, mắc ca cũng như khả năng chế biến của địa phương. Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu và đầu tư vào Điện Biên. Đồng thời liên kết với người dân ngay từ khâu trồng, chăm sóc, thu mua nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Cà phê, mắc ca đang mở ra cơ hội để nông sản Điện Biên tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước, quốc tế. Nắm bắt lợi thế đó, tỉnh từng bước mở rộng vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, kết nối các đối tác trong và ngoài nước, hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp với người trồng từ khâu sản xuất, thu mua nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ. Đây là hướng đi góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cà phê, mắc ca, tạo đầu ra ổn định hơn cho người sản xuất và từng bước khẳng định vị thế nông sản Điện Biên trên thị trường.