Thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo dư địa tăng trưởng

Phiên thảo luận thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên với nhiều kỳ vọng, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn

Theo dõi phiên thảo luận qua truyền hình, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, phường Trần Lãm đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích những vấn đề thiết thực, được đông đảo cử tri quan tâm như các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuyển đổi số, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước… Đây đều là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri tỉnh Hưng Yên theo dõi phiên họp qua truyền hình.

Bày tỏ tin tưởng vào các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ đề ra, đồng thời kỳ vọng những giải pháp được cụ thể hóa thành chính sách, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, Bí thư Chi bộ Bùi Minh Châu cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, bên cạnh việc huy động nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, cần tiếp tục quan tâm đến chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở. Bởi thực tế, khi thực hiện phân cấp, phân quyền, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao về cấp xã, phường, khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu xử lý công việc cũng ngày càng cao, trong khi cán bộ cơ sở phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) kỳ vọng vào các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Phường Trần Lãm là địa bàn có đông dân số nhất toàn tỉnh với trên 92.000 người. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, đến nay phường còn 36 tổ dân phố (giảm trên 56% tổ dân phố so với trước đây). Ông Châu cho biết, sau sắp xếp, Tổ dân phố 11 là một trong những tổ dân phố đông dân cư với 855 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu. Sau sắp xếp, nhiều công việc cần thực hiện trên nền tảng số, đòi hỏi người trực tiếp triển khai phải có kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ, khai thác các ứng dụng và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Đây là nhiệm vụ cần thiết nhưng cũng tạo thêm áp lực đối với lực lượng cán bộ ở cơ sở, nhất là tại những địa bàn có dân số đông. Từ thực tiễn này, ông Bùi Minh Châu kiến nghị các cấp, ngành quan tâm hơn đến việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để cán bộ tổ dân phố có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo dư địa tăng trưởng

Không chỉ cử tri, cộng đồng doanh nghiệp tại Hưng Yên cũng đặc biệt quan tâm đến những nội dung được Quốc hội thảo luận, nhất là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phân bổ nguồn lực đầu tư công, phát triển hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Lê Đình Đáp, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park, Chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái (tỉnh Hưng Yên) trao đổi về những tiềm năng, thu hút đầu tư của Hưng Yên trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng và động lực cho cả giai đoạn 2026-2030. Với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng tối thiểu 11,5% theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 218.600 tỷ đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và là một trong 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính, tăng 14,84% (đạt trên 90% kế hoạch năm). Đến nay, toàn tỉnh thu hút 1.630 dự án thứ cấp, trong đó có 982 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD, thuộc tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI và các doanh nghiệp lớn.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, Hưng Yên định hướng đến năm 2030 quy hoạch, phát triển 66 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao với tổng diện tích trên 23.000 ha; 125 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 7.920 ha; đồng thời phát triển 14 cảng cạn (ICD) và 16 trung tâm logistics gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế và cảng biển.

Đánh giá về định hướng phát triển này, ông Lê Đình Đáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái cho rằng, quy hoạch đồng bộ không gian phát triển công nghiệp, đô thị và logistics của tỉnh mở ra dư địa lớn để thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, có sức cạnh tranh.

Ông Lar Christensen, CEO Tập đoàn Spectre (Vương quốc Đan Mạch) đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian gần đây.

Từ thực tiễn triển khai Khu công nghiệp Liên Hà Thái, ông Đáp cho biết, Green i-Park xác định thu hút đầu tư không chỉ dừng lại ở hoạt động cung ứng hạ tầng kỹ thuật thuần túy mà hướng tới kiến tạo môi trường đầu tư sinh thái có năng lực cạnh tranh, mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp và địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp tập trung vào 3 trụ cột chiến lược gồm: hạ tầng hiện đại, dịch vụ hỗ trợ toàn diện và xúc tiến đầu tư chủ động. Bên cạnh đó, Green i-Park đang đầu tư đồng bộ khu nhà ở cho chuyên gia, khu nhà ở xã hội cho người lao động, đồng thời thúc đẩy dự án Trung tâm đào tạo nghề ngay trong khu công nghiệp. Đây là những giải pháp nhằm ổn định đời sống người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư, nhất là đối với những ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park, để góp phần thiết thực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương cũng như của cả nước, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ chuyển mạnh từ xúc tiến đầu tư diện rộng sang xúc tiến có trọng tâm, ưu tiên thu hút các dự án FDI quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như: điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị công nghệ cao và năng lượng sạch, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch sinh thái và môi trường.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia sản xuất tại Hưng Yên, ông Lar Christensen, CEO Tập đoàn Spectre (Đan Mạch) đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, đặc biệt là các giải pháp quyết liệt của Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút FDI, qua đó tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Với 16 năm đầu tư tại Việt Nam, xây dựng 4 nhà máy tại các tỉnh Ninh Bình, An Giang và Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư 60 triệu USD, ông Lar Christensen cho rằng, đó là minh chứng cho thấy rõ nhất tiềm năng cũng như cơ hội hợp tác phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngoài nước khi tham gia đầu tư tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đã trở thành một mắt xích rất quan trọng trong hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu của Spectre.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, theo CEO Tập đoàn Spectre, Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lao động thông qua đào tạo chuyên môn, kỹ năng số và khả năng làm chủ công nghệ hiện đại. Đây không chỉ là yếu tố đáp ứng yêu cầu sản xuất mà còn góp phần nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.