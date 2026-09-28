Thu hút 20 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong năm 2027

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định: tỉnh Thái Nguyên xác định thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ, mà còn là lực lượng quan trọng kiến tạo tương lai phát triển. Lấy truyền thống cách mạng là điểm tựa, thì tri thức, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ phải trở thành một trong những động lực quan trọng để Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Đồng chí Trịnh Xuân Trường mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, đồng hành với Thái Nguyên, nhất là trong xây dựng các mô hình phù hợp với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn; tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận sâu khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp.

Theo các tài liệu tại hội nghị, năm 2027, tuổi trẻ cả nước sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XIII cũng như Chương trình hành động của Đoàn thực hiện các Nghị quyết.

Với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn", các cấp bộ Đoàn trên cả nước sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" gắn với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong số các chỉ tiêu trọng tâm của năm 2027, đáng chú ý có nội dung 20 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 20 nghìn công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương; ít nhất 150 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm/dịch vụ đầu ra...

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đề ra một số nhiệm vụ đột phá, tiêu biểu có việc tiến hành sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của tổ chức Đoàn ở cơ sở, đặc biệt là trên địa bàn dân cư; triển khai sâu rộng mô hình chi đoàn số 4.0; đẩy mạnh số hóa, hệ thống hóa các quy định, quy trình, văn bản và tài liệu hướng dẫn công tác kiểm tra; tạo môi trường để thanh thiếu nhi nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ, nhất là trong tin học, robotics, trí tuệ nhân tạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn trong 3 tháng cuối năm lưu ý rà soát, quyết liệt về đích các chỉ tiêu năm 2026; tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên; tăng cường chuyển đổi số trong các nội dung, hoạt động; triển khai sâu rộng các phong trào, chương trình của nhiệm kỳ mới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Cùng với đó, ngay từ thời điểm này, cần chuẩn bị sớm cho chương trình công tác năm 2027 gắn với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn". Đặc biệt, các đồng chí Bí thư tỉnh, thành đoàn chủ động phương án bố trí cán bộ đoàn chuyên trách trong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.