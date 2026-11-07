Thu hơn 3.500 tỷ đồng phí sử dụng 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam đầu tư công

Hệ thống thu phí tự động không dừng dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh:MOC.

Thông tin từ Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam), từ khi bắt đầu triển khai thu phí vào tháng 3/2026 đến hết tháng 10/2026, 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã phục vụ hơn 37,5 triệu lượt phương tiện, với tổng giá trị thu hơn 3.500 tỷ đồng.

Các tuyến cao tốc được tổ chức thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Thống kê trong hai tháng gần nhất cho thấy lưu lượng phương tiện và doanh thu duy trì ổn định. Trong tháng 9/2026, các tuyến cao tốc phục vụ hơn 5,8 triệu lượt xe, tổng doanh thu đạt 552,79 tỷ đồng. Sang tháng 10, lưu lượng đạt hơn 5,7 triệu lượt xe, doanh thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Việc triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư xây dựng sang quản lý, khai thác bằng công nghệ hiện đại, đồng bộ. Các số liệu thu phí được tổng hợp nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý và đánh giá tình hình khai thác các tuyến cao tốc đầu tư công thuộc trục Bắc - Nam phía Đông.