Thu hơn 3.500 tỷ đồng phí sử dụng 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam đầu tư công

Thông tin từ Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam), tính từ khi bắt đầu triển khai thu phí từ tháng 3/2026 đến hết tháng 10/2026, 15 tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã phục vụ hơn 37,5 triệu lượt xe, mang về tổng giá trị thu hơn 3.500 tỷ đồng.

15 tuyến đường cao tốc đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã phục vụ hơn 37,5 triệu lượt xe trong 8 tháng (Ảnh: Tạ Hải).

15 tuyến đường cao tốc được thực hiện thu phí bao gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Số liệu thống kê trong hai tháng gần nhất ghi nhận sự ổn định về cả lưu lượng phương tiện lẫn doanh thu. Cụ thể, trong tháng 9, lưu lượng xe đạt hơn 5,8 triệu lượt với tổng doanh thu đạt 552,79 tỷ đồng. Trong tháng 10, lưu lượng xe đạt hơn 5,7 triệu lượt và tổng giá trị thu đạt 548,9 tỷ đồng.

Việc triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do nhà nước đầu tư công là bước đánh dấu khi chuyển từ đầu tư xây dựng sang quản lý, khai thác bằng công nghệ hiện đại, đồng bộ.

Các số liệu được tổng hợp nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý và đánh giá tình hình khai thác các tuyến cao tốc đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.