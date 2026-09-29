Thu hơn 114 nghìn tỷ đồng thuế thương mại điện tử

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thấy kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.

Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ USD, tăng 51,1%, là nhóm hàng đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới; có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thu thuế thương mại điện tử đạt gần 114,2 nghìn tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2026 có hơn 15 tỷ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 34,3% về số lượng.

(Ảnh minh họa)

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chương trình số 02-CTr/BCĐTW và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ chuyển biến tích cực (trong tổng số 2.011 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ, tăng 98 nhiệm vụ so với quý II).

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Hoàn thiện danh mục 3.030 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt xấp xỉ 54,2%. Đã có 2.647 công bố quốc tế trên Scopus.

Các bộ, cơ quan đã đề xuất 38 nhiệm vụ để giải quyết 11 bài toán công nghệ chiến lược. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành thẩm định 28/38 nhiệm vụ, 06 bộ, cơ quan đã phê duyệt 14 nhiệm vụ và đang tuyển chọn tổ chức thực hiện.

Chính phủ số, Đề án 06 tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực. Đã tích hợp 08 nhóm thông tin, giấy tờ trên VNeID, trong đó có 18,9 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội, 25,8 triệu giấy phép lái xe, 24,2 triệu thông tin tình trạng hôn nhân. Đã hoàn thành đồng bộ 08/12 cơ sở dữ liệu (CSDL) trọng yếu và 69/104 CSDL chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; CSDL đảng viên quản lý trên 5,3 triệu hồ sơ, làm sạch 99,83%. Đã đồng bộ 148 triệu thuê bao vào CSDL quốc gia về dân cư, hoàn thành xử lý SIM rác, không chính chủ.

Các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP cơ bản đã được xử lý. Các địa phương đã hoàn thành rà soát vướng mắc thể chế và ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế quy trình theo yêu cầu "6 rõ". Bộ Tư pháp đã tổng hợp hơn 470 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, cản trở chuyển đổi số để đề xuất phương án sửa đổi.