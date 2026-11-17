Phát hiện thành phần không có trong công thức công bố

Theo Công văn số 4624/QLD-MP ngày 16/11/2026 của Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi là dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash, hộp 1 chai 125ml, số lô 241278, ngày sản xuất 4/12/2024, hạn sử dụng 4/12/2027.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố 246070/24/CBMP-QLD, do Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nhà sản xuất là Beyaz Kozmetik Ithalat Ihracat San Ve Tic.Ltd.Şti (Thổ Nhĩ Kỳ).

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội là đơn vị nhập khẩu, còn Công ty TNHH dược phẩm VNP thực hiện phân phối sản phẩm.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu sản phẩm tại Nhà thuốc Tuấn Yên, địa chỉ 504 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử chứa Acid sorbic và muối của chất này, trong khi đây không phải là thành phần có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi lô Floracy Intimate Wash số 241278 do công thức không đúng hồ sơ công bố.( Ảnh minh họa).

Giải trình với cơ quan quản lý, Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát cho biết đã nhận được tài liệu từ nhà sản xuất, theo đó không phát hiện việc sử dụng Acid sorbic hoặc muối sorbat trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lô sản xuất và các tài liệu giải trình, Cục Quản lý Dược phát hiện nhà sản xuất chưa quy đổi khối lượng nguyên liệu theo hàm lượng nguyên liệu thực tế trước khi cân. Điều này dẫn đến tỷ lệ một số thành phần trong công thức sản xuất không phù hợp với hồ sơ công bố.

Cụ thể, Texapon chứa 68% Sodium Laureth Sulfate; Betain 45 chứa 44% Cocamidopropyl Betaine; Teqpon SE chứa 32% Disodium Laureth Sulfosuccinate.

Ngoài ra, tài liệu an toàn hóa chất (MSDS) do doanh nghiệp cung cấp cũng không đúng với nguyên liệu thực tế sử dụng. MSDS của Galaxy CAPB Plus được sử dụng thay cho tài liệu của Betain 45; MSDS của Sabosol SE thay cho tài liệu của Teqpon SE.

Yêu cầu thu hồi toàn quốc, báo cáo trước ngày 5/12

Từ những căn cứ trên, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash nêu trên do sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cho cơ sở cung ứng.

Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát, Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm VNP, Cục Quản lý Dược yêu cầu phối hợp thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi theo quy định.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ các lô Floracy Intimate Wash loại hộp 1 chai 125ml đã nhập khẩu, đồng thời thu hồi cả những lô khác có vi phạm tương tự (nếu có). Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/12/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội giám sát các doanh nghiệp thực hiện thu hồi, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo trước ngày 20/12/2026.