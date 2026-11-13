Thu hồi toàn quốc nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do không đạt chỉ tiêu vi sinh

Mẫu kiểm nghiệm không đạt giới hạn vi sinh vật

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với một lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB chai 550ml của Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026 và hạn sử dụng đến ngày 5/6/2028.

Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi là đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; địa điểm sản xuất tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Cục Quản lý Dược nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, kèm kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, mẫu nước muối sinh lý SATBB chai 550ml được lấy tại Nhà thuốc Hiên Toàn, kiốt 13-14, chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là căn cứ để cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi toàn bộ lô sản phẩm liên quan trên phạm vi cả nước.

Thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với một lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB chai 550ml của Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi.

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng và thu hồi toàn bộ lô hàng

Để bảo đảm việc thu hồi được thực hiện nghiêm túc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô nước muối sinh lý SATBB có số lô DL-069.

Các cơ sở đang kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm cần trả lại hàng cho đơn vị cung ứng. Sở Y tế các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi, đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng bị trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/12/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Kết quả kiểm tra và xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/12/2026.

Người tiêu dùng cần lưu ý: Nếu đang sử dụng hoặc còn lưu giữ nước muối sinh lý SATBB chai 550ml, người tiêu dùng nên kiểm tra thông tin số lô trên bao bì. Trường hợp sản phẩm mang số lô DL-069, cần ngừng sử dụng và liên hệ nơi mua hàng để được hướng dẫn trả lại sản phẩm.