Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 4784/QLD-MP ngày 26/11/2026 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (Chai 1000 ml), số lô B0309C2608, ngày sản xuất 09/03/2026, hạn sử dụng đến ngày 09/03/2029, do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (156 đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; hiện địa chỉ là phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm số 003463/22/CBMP-HCM.

Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố (sản phẩm có thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA, không có thành phần Cetyl Alcohol so với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm).

Thông tin trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc (“Bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế các hắc sắc tố melamin, cho làn da bật tone trắng hồng tự nhiên. Kích thích sản sinh các collagen cung cấp độ ẩm giúp làn da trở nên mềm mại, chống lão hóa. Phục hồi da cháy nắng, làm bật tone, trắng hồng đối với da bị đen sạm, da xỉn màu”).

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu (Chai 1000 ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm theo quy định; kiểm tra, xử lý đối với các lô sản phẩm khác có vi phạm tương tự được phát hiện qua rà soát (nếu có); báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 2/1/2027.

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003463/22/CBMPHCM theo điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Thực hiện việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du theo đúng quy định.