Một lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml bị thu hồi (Ảnh minh họa: Fanpage SATBB).

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi là nước muối sinh lý SATBB chai 550ml, số lô DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026, hạn sử dụng 5/6/2028.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường.

Doanh nghiệp có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; cơ sở sản xuất đặt tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu sản phẩm tại Nhà thuốc Hiên Toàn trên địa bàn để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm xác định mẫu thử không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trước kết quả trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, đồng thời trả lại hàng cho đơn vị cung ứng.

Cục cũng giao Sở Y tế Hà Nội giám sát Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đạt chất lượng; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.