Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB 550 ml không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB loại chai 550 ml, số lô DL-069, sau khi mẫu kiểm nghiệm không đạt giới hạn vi sinh vật.

Theo đó, sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, ngày sản xuất 05/06/2026 và hạn sử dụng 05/06/2028. Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Mẫu được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Nghệ An lấy tại Nhà thuốc Hiên Toàn, ki-ốt 13–14 chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Nước muối sinh lý SATBB 550 ml bị thu hồi vì không đạt chất lượng. (Ảnh: internet)

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định.

Công ty Đại Lợi phải thông báo thu hồi tới các điểm phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy lô hàng. Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 04/12/2026.

Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của công ty và xử lý vi phạm nếu có. Kết quả phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/12/2026.