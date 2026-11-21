Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn 4668/QLD-MP về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với 4 lô sản phẩm mỹ phẩm do lưu thông với công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo đó, 4 lô sản phẩm vi phạm gồm: Sản phẩm thứ nhất là Herbal Gel For Women, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 005343/23/CBMP-HCM, số lô 01, ngày sản xuất 31/7/2025, hạn dùng đến ngày 31/7/2028, quy cách chai 150g.

Sản phẩm thứ hai là Herbal Gel For Men, số tiếp nhận 005344/23/CBMP-HCM, số lô 01, ngày sản xuất 3/1/2026, hạn dùng đến ngày 3/1/2029, quy cách chai 150g.

Hai sản phẩm còn lại gồm Herbal Allure, số tiếp nhận 005271/23/CBMP-HCM và Herbal Charme, số tiếp nhận 005272/23/CBMP-HCM. Cả hai đều có số lô 01, ngày sản xuất 1/3/2024, hạn dùng đến ngày 1/3/2027, được đóng gói dạng chai 100ml.

4 sản phẩm này do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Tiến (địa chỉ tại 176/17 Hoàng Phan Thái, Ấp 1, xã Bình Chánh, TP HCM) trực tiếp sản xuất, Công ty TNHH Giang's Care (tên cũ là Công ty TNHH Quốc Cơ Quốc Nghiệp, trụ sở tại 628/30 đường Hậu Giang, phường Phú Lâm, TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thu hồi 4 lô mỹ phẩm nhãn hàng Giang's Care, yêu cầu rà soát các lô đã sản xuất. Ảnh minh họa/SKĐS

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 4 lô sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Cơ quan chức năng tại các địa phương cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Công văn của Cục Quản lý Dược 4668/QLD-MP về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với 4 mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Về phía hai doanh nghiệp liên quan là Công ty Quang Tiến và Công ty Giang's Care, Cục Quản lý Dược bắt buộc phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận hàng trả về và tiến hành tiêu hủy toàn bộ 4 lô mỹ phẩm vi phạm theo đúng quyết định xử phạt trước đó của Sở Y tế TP HCM. Đồng thời, hai công ty này phải tự rà soát lại tất cả các lô hàng khác đã sản xuất của 4 dòng sản phẩm này để chủ động thu hồi nếu phát hiện lỗi tương tự. Toàn bộ kết quả thu hồi, tiêu hủy và rà soát phải được báo cáo chính xác về Cục Quản lý Dược cùng Sở Y tế TP HCM trước ngày 16/12/2026.

Bên cạnh việc giám sát quá trình tiêu hủy của hai doanh nghiệp và báo cáo kết quả trước ngày 31/12/2026, Sở Y tế TP HCM cũng được đề nghị thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm liên quan (gồm: 005343/23/CBMP-HCM, 005344/23/CBMP-HCM, 005271/23/CBMP-HCM và 005272/23/CBMP-HCM). Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM sẽ xem xét tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm mới đối với các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Mời độc giả xem video Chính phủ giao Bộ Giáo dục xây dựng đề án quản lý điện thoại và mạng xã hội...