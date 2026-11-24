Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR, mã số doanh nghiệp: 0313813846, địa chỉ: 20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Tên cũ: Công ty TNHH Sally Beauty, địa chỉ: 20 Đống Đa, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: IBC BUSINESS COOP (Địa chỉ: IBC Center, 22 Gajwa-ro 29 beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea).

Cụ thể, sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (nhãn hàng: iDr.Skin), 162330/21/CBMPQLD. Sản phẩm vi phạm công thức sản xuất không đúng với hồ sơ đã công bố (nhãn sản phẩm ghi thừa thành phần: Capryl Glycol; PPG-26-Buteth-26; PEG-40 Hydrogenated Castor oil; Phenoxyethanol).

Tiếp đến là sản phẩm, iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (nhãn hàng: iDr.Skin), 280214/25/CBMPQLD. Sản phẩm vi phạm công thức sản xuất không đúng với hồ sơ đã công bố (nhãn sản phẩm ghi thừa thành phần: “Propylene Glycol; 1,2-Hexanediol; Acacia Senegal Gum; Nopalea Cochenillifera Extract; Ethylhexylglycerin”).

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH IDOCTOR trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy 2 lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm theo quy định; kiểm tra, xử lý đối với các lô sản phẩm khác có vi phạm tương tự được phát hiện qua rà soát (nếu có); báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12/2026.