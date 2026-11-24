Thu hồi toàn quốc 2 lô mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR đưa ra thị trường
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR, mã số doanh nghiệp: 0313813846, địa chỉ: 20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Tên cũ: Công ty TNHH Sally Beauty, địa chỉ: 20 Đống Đa, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: IBC BUSINESS COOP (Địa chỉ: IBC Center, 22 Gajwa-ro 29 beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea).
Cụ thể, sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (nhãn hàng: iDr.Skin), 162330/21/CBMPQLD. Sản phẩm vi phạm công thức sản xuất không đúng với hồ sơ đã công bố (nhãn sản phẩm ghi thừa thành phần: Capryl Glycol; PPG-26-Buteth-26; PEG-40 Hydrogenated Castor oil; Phenoxyethanol).
Tiếp đến là sản phẩm, iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (nhãn hàng: iDr.Skin), 280214/25/CBMPQLD. Sản phẩm vi phạm công thức sản xuất không đúng với hồ sơ đã công bố (nhãn sản phẩm ghi thừa thành phần: “Propylene Glycol; 1,2-Hexanediol; Acacia Senegal Gum; Nopalea Cochenillifera Extract; Ethylhexylglycerin”).
Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;
Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH IDOCTOR trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy 2 lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm theo quy định; kiểm tra, xử lý đối với các lô sản phẩm khác có vi phạm tương tự được phát hiện qua rà soát (nếu có); báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12/2026.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/thu-hoi-toan-quoc-2-lo-my-pham-do-cong-ty-tnhh-idoctor-dua-ra-thi-truong-210766.html