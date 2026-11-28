Ngày 26/11/2026, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 4784/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du.

Lô sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc có thông tin cụ thể như sau: Tên sản phẩm: Wedding - Sữa tắm trân châu (chai 1.000 ml). Số lô: B0309C2608. Ngày sản xuất: 09/3/2026. Hạn sử dụng: 090329 (theo thông tin ghi trong công văn). Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 003463/22/CBMP-HCM.

Đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du, địa chỉ số 156, đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố, cụ thể có thêm thành phần PEG-3 Cocamide DEA và không có thành phần Cetyl Alcohol. Bên cạnh đó, thông tin trên nhãn về công dụng của sản phẩm gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm là thuốc.

Trước đó, ngày 04/11/2026, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5291/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi nêu trên. Ngày 11/11/2026, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 17124/SYT-NVD về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm. Doanh nghiệp phải rà soát các lô sản phẩm cùng loại đã sản xuất, chủ động thu hồi những lô có vi phạm tương tự (nếu có); báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 18/12/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; thực hiện việc tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp theo quy định nếu chưa ban hành thông báo tạm ngừng. Kết quả giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 02/01/2027.

Người tiêu dùng, trong đó có người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cần kiểm tra thông tin sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là số lô và ngày sản xuất; ngừng sử dụng nếu sản phẩm thuộc lô bị thu hồi.