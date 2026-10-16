Ngày 16/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô của hai sản phẩm gồm Xông vùng kín bằng dược liệu (nhãn hàng Xongbame Pro) và Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro).

Sản phẩm Xông vùng kín bằng dược liệu có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/26/CBMP-QN; sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh có số tiếp nhận 23/25/CBMP-QN.

Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 2 sản phẩm của Dược phẩm Xanh ĐT. (Ảnh minh họa)

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, địa chỉ tại 13 đường số 12B, phường An Lạc, TP.HCM là đơn vị chịu trách nhiệm đưa hai sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất là Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT, địa chỉ tại Khu Năm Giai, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Cục Quản lý Dược, căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT và Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, các sản phẩm sử dụng theo đường xông không thuộc phạm vi phân loại mỹ phẩm. Đây là lý do cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi hai sản phẩm nêu trên.

Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai sản phẩm và trả lại đơn vị cung ứng. Các đơn vị liên quan phải tổ chức thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ các lô.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh và Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/11/2026.

Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý mỹ phẩm, xử lý vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/11/2026.