Thu hồi, tiêu hủy 2 sản phẩm xông dành cho mẹ sau sinh

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 4055/QLD-MP ngày 16/10/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm. Hai sản phẩm bị thu hồi được xác định không đáp ứng quy định về phân loại sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi sản phẩm xông do không được phân loại là mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm Xông vùng kín bằng dược liệu, nhãn hàng Xongbame Pro, và Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh, nhãn hàng Tabame Pro.

Lý do thu hồi là các sản phẩm có đường dùng “xông” không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Theo công văn, hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc gồm: Xông vùng kín bằng dược liệu, nhãn hàng Xongbame Pro, hộp/chai 10 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 05/26/CBMP-QN. Và, xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh, nhãn hàng Tabame Pro, hộp/chai 400 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/25/CBMP-QN.

Cả hai sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh, địa chỉ tại số 13 đường số 12B, phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT, địa chỉ tại Khu Năm Giai, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh), là đơn vị sản xuất.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hai sản phẩm không được phân loại là mỹ phẩm (Ảnh minh họa).

Cục Quản lý Dược cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm và các quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN về phân loại sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm có đường dùng “xông” không được phân loại là sản phẩm mỹ phẩm. Đây là lý do cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi hai sản phẩm nêu trên.

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng và tiêu hủy sản phẩm

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai sản phẩm Xongbame Pro và Tabame Pro, đồng thời trả lại sản phẩm cho cơ sở cung ứng.

Các Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh và Công ty TNHH dược phẩm Xanh ĐT, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các nơi phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Hai doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 12/11/2026.

Cục Quản lý Dược đồng thời đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị phải xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 27/11/2026.