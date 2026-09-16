Thu hồi tiền chi thừa cho 35 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

Cụ thể, theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, qua rà soát việc thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh An Giang nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc của 3.800 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Ngô Trấn Nguyên, Trưởng phòng Tổ chức công chức – viên chức, Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông tin tại buổi họp Giao ban Báo chí định kỳ tháng 9/2026

Sau khi thẩm định đã giải quyết cho 3.263 trường hợp đúng đối tượng, tỷ lệ giải quyết đạt 85,84% so với tổng số đơn xin nghỉ hưu, thôi việc.

Các trường hợp còn lại chưa được xem xét giải quyết do: không thuộc đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; đang trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra có 35 trường hợp cấp thừa kinh phí và có 26 trường hợp cấp thiếu kinh phí theo quy định.

Tính đến thời điểm này, địa phương đã thực hiện xong việc thu hồi kinh phí cấp thừa cho 35 đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời Sở Tài chính tỉnh An Giang đã tham mưu, UBND tỉnh An Giang có Văn bản số 597/UBND-KT gửi Bộ Tài chính xin ý kiến hướng dẫn việc thực hiện chi trả kinh phí cấp thiếu theo quy định.