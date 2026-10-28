Thu hồi số công bố 227 loại dầu gội đầu, sữa tắm, chăm sóc da tóc

Cục Quản lý Dược ngày 28/10 cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi 227 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ quan này cấp.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố trong trường hợp này không đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý kết luận các sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc không an toàn.

Theo danh mục kèm theo quyết định, các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận thuộc 19 doanh nghiệp. Danh sách có nhiều nhóm mỹ phẩm khác nhau, trong đó có các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc, da như sữa tắm, dầu gội, dầu xả hay kem dưỡng da.

Trong 227 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi có nhiều loại sữa tắm, dầu gội đầu... Ảnh chụp màn hình

Trong số này, Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung có 46 sản phẩm thu hồi số công bố - nhiều nhất trong danh mục; Công ty TNHH Changwon Profession Việt Nam có 45 sản phẩm, phần lớn là các sản phẩm nhuộm tóc và hỗ trợ nhuộm.

Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam bị thu hồi 25 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm. Danh mục có nhiều sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng ban đêm, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, kem dưỡng mắt, cùng dầu gội Herbal Aloe Strengthening Shampoo và dầu xả Herbal Aloe Strengthening Conditioner.

Công ty TNHH Thương mại Dewei có hai sản phẩm mang nhãn hiệu U-Svip bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố, gồm U-Svip Energizing Shampoo (dầu gội) và U-Svip Vitalizing Body Wash (sữa tắm). Hai sản phẩm có số tiếp nhận lần lượt là 226203/24/CBMP-QLD và 226204/24/CBMP-QLD, được cấp ngày 16/2/2024.

Danh mục còn có sản phẩm dầu gội Rêveur Scalp của nhãn hiệu RÊVEUR, do Công ty cổ phần Tập đoàn Omi đứng tên, được cấp số tiếp nhận 173938/22/CBMP-QLD ngày 29/6/2022.