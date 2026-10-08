Thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH Paltac Việt Nam đưa ra thị trường

Ảnh minh họa.

Theo Cục Quản lý Dược, đơn vị vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa DIARY Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul. Số tiếp nhận Phiếu công bố: 241063/24/CBMP-QLD. Cấp ngày 27/06/2024.

Sản phẩm của Công ty TNHH Paltac Việt Nam - Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (Địa chỉ: Số 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Nhãn mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được duyệt và không đúng bản chất của sản phẩm.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 1 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Paltac Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên;

Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Trường hợp không loại bỏ yếu tố vi phạm (không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa) thì buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 25/12/2021.

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Paltac Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi sản phẩm nêu trên.