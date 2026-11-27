Người lao động cần biết tình trạng xử lý hồ sơ của mình đang ở đâu để chủ động làm thủ tục khi cần hưởng chế độ. Ảnh: Minh Anh

Xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm

Theo báo cáo ngày 7/10/2026 của BHXH thành phố Huế, đến cuối tháng 9, tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn là 318 tỷ đồng. Trong đó, 44 tỷ đồng thuộc về 306 đơn vị đã ngừng hoạt động. Nhóm này gồm các đơn vị đã phá sản, đang làm thủ tục giải thể, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc không có người đại diện theo pháp luật.

Khi phát hiện doanh nghiệp cũ đã ngừng hoạt động và còn nợ BHXH, người lao động có thể tra cứu quá trình đóng trên VssID, ghi lại những tháng còn thiếu và liên hệ với cơ quan BHXH quản lý đơn vị cũ để đề nghị đối chiếu. Anh Phan Trí Anh, ở phường Thuận Hóa cho biết, anh phát hiện doanh nghiệp còn thiếu hai tháng đóng BHXH khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Anh đã gửi mã số BHXH, tên doanh nghiệp, thông tin về thời gian làm việc và hợp đồng lao động đến BHXH thành phố Huế. Anh muốn được xác nhận rõ quá trình đóng của mình đã được xác nhận đến tháng nào, còn thiếu những tháng nào và với hồ sơ hiện có, anh có thể được giải quyết chế độ gì.

Theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 158/2025/NĐ-CP, nếu người lao động đã thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng mà doanh nghiệp chưa đóng đủ BHXH bắt buộc, cơ quan BHXH xác nhận đến thời gian đóng đến thời điểm đã đóng BHXH. Nếu đã đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH trên cơ sở thời gian này, người lao động có thể làm hồ sơ hưởng. Khi thu hồi được số tiền còn nợ, cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng và điều chỉnh mức hưởng theo quy định.

Riêng với thời gian chậm đóng, trốn đóng trước ngày 1/7/2024, nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp không còn khả năng đóng theo Điều 26 của Nghị định, người lao động hoặc thân nhân có thể đề nghị cơ quan BHXH xem xét hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn 2962/BHXH-QLT để giải quyết hoặc điều chỉnh chế độ hưu trí, tử tuất.

Đôn đốc sớm, kiểm tra nợ kéo dài

Bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố Huế cho hay: Cơ quan BHXH đôn đốc ngay các đơn vị nợ từ một đến ba tháng để hạn chế tình trạng chậm đóng kéo dài, đồng thời kiểm tra những đơn vị chậm đóng BHXH trên sáu tháng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, qua kiểm tra, BHXH đã thu hồi gần 14 tỷ đồng tiền nợ các loại bảo hiểm. Ngành đã phối hợp với Công an thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với 10 doanh nghiệp nợ kéo dài trong quý IV.

Việc đôn đốc từ những tháng đầu giúp cơ quan BHXH làm việc với doanh nghiệp khi đơn vị còn hoạt động và có người chịu trách nhiệm giải trình. Với khoản nợ đã kéo dài, kiểm tra giúp xác định số tiền, thời gian chậm đóng và những lao động bị ảnh hưởng. Còn với nhóm đã ngừng hoạt động, cần rà soát tình trạng pháp lý của từng đơn vị để xác định khả năng thu hồi nợ và những hồ sơ cần tiếp tục xử lý.

Khi thu hồi được tiền, cơ quan BHXH cần đối chiếu tới từng lao động và thông báo những tháng đã được xác nhận bổ sung. Với khoản chưa thu hồi, người lao động cần biết tình trạng xử lý hồ sơ của mình đang ở đâu để chủ động làm thủ tục khi cần hưởng chế độ. Nếu phải xác minh thêm về doanh nghiệp, cơ quan BHXH quản lý đơn vị cũ có thể làm đầu mối phối hợp và trả lời người lao động.

Sự cương quyết trong thu hồi nợ cần được nhìn từ cả hai phía. Với doanh nghiệp, đó là đôn đốc sớm và kiểm tra những khoản chậm đóng kéo dài. Với người lao động, đó là biết rõ từng tháng bảo hiểm của mình đang được xử lý ra sao, kể cả khi nơi làm việc cũ đã đóng cửa.