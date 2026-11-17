Sản phẩm bị thu hồi là Dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash – Hộp 1 chai 125ml, số tiếp nhận Phiếu công bố 246070/24/CBMP-QLD, số lô 241278, ngày sản xuất (NSX) 041224, hạn sử dụng (HSD) 041227.

Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Được sản xuất bởi Beyaz Kozmetik Ithalat Ihracat San Ve Tic.Ltd.Şti (Thổ Nhĩ Kỳ), nhập khẩu bởi CTCP dược phẩm CPC1 Hà Nội và phân phối bởi Công ty TNHH dược phẩm VNP.

Theo Cục Quản lý Dược, quyết định thu hồi được đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, mẫu sản phẩm Floracy Intimate Wash được lấy tại Nhà thuốc Tuấn Yên (tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện mẫu thử có chứa Acid sorbic và muối của chất này, trong khi các thành phần trên không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash – Hộp 1 chai 125ml bị thu hồi trên toàn quốc.

Sau khi nhận được kết quả kiểm nghiệm, Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát đã có các văn bản giải trình, kèm tài liệu do nhà sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Theo nội dung giải trình, nhà sản xuất khẳng định không sử dụng Acid sorbic hay muối sorbat trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, quá trình rà soát hồ sơ lô sản xuất cho thấy nhà sản xuất chưa quy đổi khối lượng nguyên liệu theo hàm lượng nguyên liệu thực tế trước khi cân, dẫn đến tỉ lệ một số thành phần trong công thức sản xuất không phù hợp với hồ sơ công bố.

Trong đó nguyên liệu Texapon chứa 68% Sodium Laureth Sulfate; Betain 45 chứa 44% Cocamidopropyl Betaine; Teqpon SE chứa 32% Disodium Laureth Sulfosuccinate.

Ngoài ra, tài liệu an toàn hóa chất (MSDS) được cung cấp cũng không đúng với nguyên liệu thực tế sử dụng. Trong đó, MSDS của Galaxy CAPB Plus được sử dụng thay cho MSDS của Betain 45, còn MSDS của Sabosol SE được sử dụng thay cho MSDS của Teqpon SE.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ giải trình, Cục Quản lý Dược xác định lô mỹ phẩm Floracy Intimate Wash nêu trên có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, do đó quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng.

Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát, CTCP dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm VNP, Cục Quản lý Dược yêu cầu phối hợp thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng vi phạm.

Các doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ các lô Floracy Intimate Wash – Hộp 1 chai 125 ml đã nhập khẩu, tổ chức thu hồi những lô có vi phạm tương tự (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/12/2026.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội giám sát quá trình thu hồi của các doanh nghiệp liên quan, bảo đảm việc thu hồi được thực hiện đúng quy định.

Sở Y tế Tp. Hà Nội cũng được giao kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư phát triển Thuận Phát, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/12/2026.