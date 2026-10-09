Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 9/2026, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội đã duy trì được nhịp tăng ổn định về số người tham gia, bảo đảm chi trả đầy đủ các chế độ cho người thụ hưởng và đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý quỹ an toàn, hiệu quả.

Theo thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về công tác phát triển người tham gia, cả nước hiện có 22,64 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20,05 triệu người, tăng 183 nghìn người so với tháng 8 và tăng 1,14 triệu người so với năm 2025; số tham gia hiểm xã hội tự nguyện là 2,59 triệu người, tăng 46 nghìn người so với tháng trước.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 18,06 triệu người, tăng 1,07 triệu người so với năm 2025.

Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế lũy kế đến hết tháng 9 đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng tương đương 2,83% số phải thu.

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện Kiểm sát nhân dân khu vực I và 3 Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội), ngày 13/7/2026. (Ảnh HSS)

Công tác giải quyết và chi trả chế độ tiếp tục được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng của năm 2026, toàn hệ thống giải quyết cho hơn 7,11 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2025. Có 600.739 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 2,31%, và 13.868 người được hỗ trợ học nghề, tăng 38,03%. Ước chi bảo hiểm xã hội đạt 272.124 tỷ đồng, tăng 6,35%; ước chi bảo hiểm thất nghiệp đạt 15.108 tỷ đồng, tăng 7,47%. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề nghị thanh toán 133.306 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài.

Tại kỳ chi trả tháng 10/2026, hệ thống chi trả cho hơn 3,56 triệu người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó gần 96% nhận qua phương thức không dùng tiền mặt.

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ.

Từ khi triển khai Đề án 06, hệ thống đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã triển khai khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân và ứng dụng VNeID.

Trong công tác kiểm tra, đến hết tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 179,38 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là 396,4 tỷ đồng trên tổng số 648,8 tỷ đồng, đạt hơn 61%. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã tiếp nhận, giải quyết 2.517/2.629 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, đạt 96%.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người tham gia được đẩy mạnh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức khoảng 250 gian hàng, điểm tuyên truyền, tư vấn, tiếp cận hơn 61 nghìn lượt học sinh, sinh viên và phụ huynh; tổ chức khoảng 220 hội nghị, hội thi, hoạt động đối thoại với khoảng 60 nghìn lượt người tham dự; trao tặng khoảng 2.300 thẻ bảo hiểm y tế cùng nhiều phần quà, đồ dùng học tập cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động tham mưu Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg về chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030 và tích cực tham gia xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tới, toàn hệ thống tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong quý IV/2026, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và người lao động.