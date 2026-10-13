Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Theo BHXH Việt Nam, lũy kế đến hết tháng 9-2026, số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng vẫn tương đương 2,83% tổng số phải thu.

BHXH cơ sở Long Biên phối hợp với Công an phường Việt Hưng tuyên truyền, phổ biến Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự về BHXH, BHYT, BHTN cho đại diện các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng. Ảnh: PV

Đến hết tháng 9-2026, BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 179,38 tỷ đồng đối với 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu bảo hiểm. Qua kiểm tra, số tiền chậm đóng, trốn đóng được thu hồi đạt 396,4 tỷ đồng trên tổng số 648,8 tỷ đồng, tương đương hơn 61%.

Cùng với tăng cường quản lý thu, công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm tiếp tục được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng, toàn hệ thống giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho hơn 7,11 triệu lượt người, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2025. Số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 600.739 người, tăng 2,31%; có 13.868 người được hỗ trợ học nghề, tăng 38,03%.

Ước tính, chi BHXH trong 9 tháng đạt 272.124 tỷ đồng, tăng 6,35%; chi BHTN đạt 15.108 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số người hưởng BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này góp phần duy trì người lao động trong hệ thống an sinh, tạo cơ hội tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu và các quyền lợi lâu dài.

Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, cơ quan BHXH đã giải quyết 2.517 trong tổng số 2.629 đơn tiếp nhận, đạt 96%, góp phần kịp thời tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm.