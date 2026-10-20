Thu hồi hơn 19 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

Theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh, diện tích đất bị thu hồi là 191.928,85 m² (gần 19,2 ha), thuộc 5 lô đất G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2 tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Đây là khu đất được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công viên Thiên niên kỷ.

Quang cảnh một dự án nhà ở tại phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 24/6/2025, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Công viên Thiên niên kỷ. Đến ngày 5/8/2025, Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn có văn bản đề nghị tự nguyện trả lại diện tích đất đã thuê.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao quyết định thu hồi đất cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định diện tích, ranh giới và tài sản gắn liền với đất, lập biên bản tiếp nhận, bàn giao theo quy định; Thuế TP Hồ Chí Minh xác định thời điểm chấm dứt nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, đồng thời rà soát, xác định các khoản nghĩa vụ tài chính còn phải thực hiện (nếu có).

Được biết, Dự án Công viên Thiên Niên Kỷ tọa lạc tại khu tiểu đảo, Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhơn Phú, có diện tích khoảng 23ha, do Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê khu đất từ năm 2017, để triển khai dự án phục vụ cộng đồng, kết nối Khu công nghệ cao với khu dân cư lân cận, tạo không gian giao lưu văn hóa, giải trí và nghỉ ngơi cho người dân, công nhân viên làm việc tại đây. Tuy nhiên, dự án đã chấm dứt vào tháng 6/2025.