Theo UBND thành phố, khu đất này trước đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ nông cơ (nay thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV) để đầu tư xây dựng xưởng lắp ráp ô tô.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, doanh nghiệp đã sử dụng đất không đúng mục đích được giao, đồng thời cho Công ty TNHH Mekong thuê lại trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2011 không đúng quy định.

Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ nông cơ (nay thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV). Ảnh: công ty.

Sau khi trở thành doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, khu đất không được kịp thời tiếp quản, quản lý. Do đó, Công ty TNHH Mekong Auto tiếp tục sử dụng đất sau khi hết thời hạn thuê, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Với những vi phạm nêu trên, khu đất thuộc trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 5 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện những công việc phục vụ thu hồi đất; đồng thời xem xét, xử lý tài sản trên đất thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định.

Sau thời hạn này, UBND thành phố sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với UBND phường An Lạc và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, hướng dẫn thực hiện và hoàn tất các thủ tục thu hồi đất theo quy định.