Thu hồi hơn 1,58ha đất của công ty bất động sản ở Đồng Nai

Ngày 28/10, UBND phường Trấn Biên, TP Đồng Nai triển khai cưỡng chế thu hồi hơn 1,58ha đất đối với Công ty CP Bất động sản Tân Mai (khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên, Đồng Nai) do doanh nghiệp không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng triển khai cưỡng chế thu hồi đất tại Công ty Cổ phần bất động sản Tân Mai.

Theo UBND phường Trấn Biên, việc cưỡng chế được thực hiện do Công ty CP Bất động sản Tân Mai không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND phường. Doanh nghiệp bị xử phạt 250 triệu đồng, đồng thời phải nộp lại hơn 22 tỷ đồng số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, công ty chưa bàn giao mặt bằng, trả lại Nhà nước diện tích đất 15.826m² theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tại thời điểm triển khai cưỡng chế, đại diện doanh nghiệp vắng mặt, không tự nguyện di dời tài sản. Lực lượng chức năng phường Trấn Biên đã kiểm kê, niêm phong và di chuyển tài sản đến địa điểm bảo quản do UBND phường bố trí, bảo đảm phục vụ công tác thu hồi đất theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND phường Trấn Biên sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai quản lý, khai thác và thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Khu đất này thuộc phạm vi dự án Khu đô thị - Thương mại - dịch vụ hỗn hợp, đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích khoảng 51,65ha tại phường Trấn Biên. Việc thu hồi đất, hoàn thiện mặt bằng là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các bước quản lý, khai thác quỹ đất theo quy hoạch được duyệt.

Tại thời điểm triển khai cưỡng chế, đại diện doanh nghiệp vắng mặt, không tự nguyện di dời tài sản.

Liên quan đến công tác thu hồi đất trên địa bàn, UBND phường Trấn Biên cũng vừa tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án thành phần 1- bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án mở rộng tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Qua trao đổi, các hộ dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đơn giá bồi thường theo từng vị trí, hỗ trợ tiền thuê nhà trong 6 tháng và nghĩa vụ tài chính khi nộp tiền sử dụng đất. Một số hộ đề nghị được bố trí tái định cư tại khu phố Hiệp Hòa để thuận tiện ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo UBND phường Trấn Biên và đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, Chi nhánh Biên Hòa ghi nhận, tiếp thu. Tại buổi đối thoại, các đơn vị cũng giải thích những quy định liên quan đến việc xác định giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Toàn cảnh buổi đối thoại với người dân về mở rộng tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Mộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo ông Lâm Tấn Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trấn Biên, địa phương ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân và sẽ xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền, bảo đảm thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dân chủ, công bằng, đúng quy định pháp luật.

Minh Tuệ