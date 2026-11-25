Ngày 27/3/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố chương trình thu hồi xe Lexus LX600 và Toyota Land Cruiser 300 do Công ty ô tô Toyota Việt Nam thực hiện để cập nhật phần mềm điều khiển hộp số. Các xe thuộc diện ảnh hưởng có nguy cơ mất công suất khi chạy tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu hộp số, làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy xe. Việc kiểm tra, khắc phục được thực hiện miễn phí tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng trên toàn quốc.

Ngày 12/6/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục thông tin về chương trình triệu hồi túi khí TAKATA. Theo số liệu công bố tại thời điểm đó, khoảng 137.000 xe tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi, trong đó hơn 86.000 xe đã được kiểm tra, thay thế cụm bơm túi khí.

Hoạt động kiểm tra, khắc phục phương tiện thuộc diện thu hồi nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Đồ họa: Tạp chí Công Thương, hỗ trợ bởi Open AI

Trách nhiệm cảnh báo, thu hồi, xử lý hàng hóa có khuyết tậtvà bồi thường thiệt hại khi phát sinh được quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024).

Phát hiện hàng hóa có khuyết tật phải chủ động thu hồi

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật là sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn, có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng do khuyết tật chưa được phát hiện tại thời điểm cung cấp, mặc dù đã được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Việc phát hiện sớm và chủ động thu hồi hàng hóa có khuyết tật là trách nhiệm của doanh nghiệp nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Luật xác định ba dạng khuyết tật, bao gồm sản phẩm, hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật; sản phẩm, hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ và sử dụng; sản phẩm, hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng.

Khoản 1 Điều 33 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phân loại sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật thành hai nhóm: nhóm A có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe; nhóm B có khả năng gây thiệt hại đến tài sản của người tiêu dùng. Trường hợp có nguy cơ gây thiệt hại cho cả tính mạng, sức khỏe và tài sản thì áp dụng quy định đối với nhóm A. Việc phân loại là căn cứ để xác định trách nhiệm công khai thông tin và thực hiện thu hồi theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thu hồi, xử lý theo Điều 33 và các quy định pháp luật liên quan; áp dụng biện pháp cần thiết bảo vệ người tiêu dùng; báo cáo cơ quan quản lý nhà nước trước và sau khi thu hồi, thực hiện đúng nội dung đã báo cáo, thông báo và chịu các chi phí phát sinh. Trách nhiệm này phát sinh khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, không phụ thuộc vào việc thiệt hại thực tế đã xảy ra hay chưa.

Bên cạnh các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Điều 20 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định các nguồn thông tin, dữ liệu làm căn cứ xác định nhóm hàng hóa có khuyết tật, gồm cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức quốc tế, bản án, quyết định của Tòa án, thông tin từ cơ quan quản lý chuyên ngành và những nguồn có đủ cơ sở xác thực hoặc khoa học theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp xác định nhóm sản phẩm không phù hợp, cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu điều chỉnh.

Doanh nghiệp phải công khai thông tin và thực hiện thu hồi theo quy định

Theo điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 33, khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết để ngừng cung cấp và thu hồi sản phẩm trên thị trường.

Khi phát hiện sản phẩm có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh trách nhiệm được Luật xác lập, Điều 17 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thời hạn thực hiện. Theo đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật hoặc nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện ngay các biện pháp cần thiết nhằm ngừng cung cấp sản phẩm trên thị trường.

Theo khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nội dung thông báo, công khai phải bao gồm thông tin mô tả sản phẩm, hàng hóa thuộc diện thu hồi; lý do thu hồi và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật gây ra; thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi; thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật và những nội dung liên quan khác nếu có.

Đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 33 yêu cầu doanh nghiệp niêm yết thông tin tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng nếu có cho đến khi kết thúc việc thu hồi.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thông báo công khai về sản phẩm có khuyết tật và chương trình thu hồi ít nhất 5 số liên tiếp hoặc 5 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử ở trung ương và địa phương nơi sản phẩm, hàng hóa lưu thông.

Đối với nhóm B, khoản 3 Điều 33 yêu cầu doanh nghiệp ngừng cung cấp, tổ chức thu hồi và thực hiện hình thức công khai theo điểm b khoản 2 Điều này, nhưng không đặt ra yêu cầu thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông theo điểm c khoản 2 như đối với nhóm A.

Để quy định chi tiết thời hạn công khai, Điều 18 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP xác định doanh nghiệp phải tiến hành công khai, thông báo công khai trong thời hạn 3 ngày làm việc đối với nhóm A và 5 ngày làm việc đối với nhóm B, kể từ thời điểm phát hiện khuyết tật hoặc nhận được yêu cầu thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định hình thức công khai, thu hồi tương ứng với từng nhóm hàng hóa có khuyết tật. Đồ họa: Tạp chí Công Thương, hỗ trợ bởi Open AI

Đối với việc tổ chức thu hồi, khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng nội dung đã báo cáo, thông báo và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi.

Bên cạnh trách nhiệm báo cáo được Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng xác lập, Điều 19 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước khi thu hồi và báo cáo kết quả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thu hồi hoặc nhận được yêu cầu báo cáo, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc báo cáo được thực hiện với cơ quan cấp tỉnh nếu chương trình thu hồi chỉ diễn ra tại một địa phương; trường hợp thu hồi tại từ hai tỉnh, thành phố trở lên, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền ở trung ương và các địa phương liên quan.

Đối với hoạt động kiểm tra, theo dõi, khoản 2 Điều 32 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực hiện chương trình thu hồi đúng nội dung đã báo cáo, thông báo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ngày 1/6/2026, việc thực hiện thu hồi hàng hóa có khuyết tật được hệ thống thành năm bước gồm ngừng cung cấp, báo cáo trước khi thu hồi, công khai chương trình thu hồi, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả sau khi kết thúc. Những nội dung này gắn với các trách nhiệm đã được Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định.

Thu hồi hàng hóa không loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Bên cạnh nghĩa vụ thu hồi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây thiệt hại thực tế cho người tiêu dùng.

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường khi hàng hóa có khuyết tật gây thiệt hại thuộc trường hợp pháp luật quy định.

Theo khoản 1 Điều 34, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ những trường hợp được miễn trách nhiệm theo Điều 35.

Khoản 2 Điều 34 xác định các chủ thể có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định, gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; chủ thể sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn thương mại để được nhận diện là nhà sản xuất, nhập khẩu; đơn vị trung gian thương mại, đơn vị trực tiếp cung cấp sản phẩm và các chủ thể khác theo quy định. Theo khoản 3, trường hợp không xác định được các chủ thể tại điểm a, b, c, d và e khoản 2 thì đơn vị trực tiếp cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh cùng gây thiệt hại, khoản 4 quy định các bên phải liên đới bồi thường theo quy định pháp luật.

Điều 35 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường, gồm: doanh nghiệp chứng minh được khuyết tật không thể phát hiện với trình độ khoa học, công nghệ của thế giới tại thời điểm sản phẩm gây thiệt hại; doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ biện pháp theo Điều 32 và Điều 33, người tiêu dùng đã tiếp nhận đầy đủ thông tin nhưng vẫn cố ý sử dụng sản phẩm có khuyết tật gây thiệt hại; hoặc các trường hợp khác theo pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan.

Như vậy, trách nhiệm bồi thường và việc miễn trách nhiệm đều phải được xác định trên cơ sở những điều kiện cụ thể do Luật quy định, không chỉ căn cứ vào việc doanh nghiệp đã công khai thông tin hoặc tổ chức thu hồi sản phẩm.

Về phía người tiêu dùng, khi nhận được thông báo thu hồi, cần kiểm tra thông tin nhận diện sản phẩm, phạm vi ảnh hưởng, thời gian và địa điểm thực hiện để liên hệ đơn vị thu hồi theo hướng dẫn. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc phát sinh thiệt hại, người tiêu dùng có thể phản ánh, khiếu nại và yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại và thông báo cho người tiêu dùng về việc tiếp nhận trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Đây là thời hạn thông báo tiếp nhận, không phải thời hạn bắt buộc hoàn tất việc giải quyết khiếu nại.

Từ việc phát hiện, công khai thông tin đến tổ chức thu hồi, xử lý và bồi thường thiệt hại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã xác định trách nhiệm của doanh nghiệp trong từng khâu. Việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này không chỉ góp phần phòng ngừa, khắc phục nguy cơ mất an toàn từ hàng hóa có khuyết tật mà còn bảo đảm quyền được thông tin, yêu cầu giải quyết và bồi thường thiệt hại của người tiêu dùng theo quy định pháp luật.