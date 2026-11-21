Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các văn bản xử lý mạnh tay đối với Công ty TNHH IDOCTOR (số 20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM; tên cũ là Công ty TNHH Sally Beauty) sau khi doanh nghiệp này bị Sở Y tế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố.

Theo Công văn số 4669/QLD-MP ngày 18/11/2026 do Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, cơ quan quản lý quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 2 lô sản phẩm thuộc nhãn hàng iDr.Skin. Cả hai sản phẩm này đều do đơn vị IBC BUSINESS COOP (Hàn Quốc) sản xuất và được Công ty TNHH IDOCTOR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, bao gồm:

Sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (số tiếp nhận Phiếu công bố 162330/21/CBMP-QLD, hộp 10 chai x 8ml, số lô G16A12, hạn dùng 19/7/2029): Nhãn sản phẩm ghi thừa các thành phần gồm Capryl Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor oil và Phenoxyethanol.

Sản phẩm iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (số tiếp nhận Phiếu công bố 280214/25/CBMP-QLD, hộp 6 miếng, số lô G15E27, hạn dùng 26/5/2029): Nhãn sản phẩm ghi thừa các thành phần gồm Propylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acacia Senegal Gum, Nopalea Cochenillifera Extract và Ethylhexylglycerin.

Lý do thu hồi là 2 mỹ phẩm này lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Công văn thu hồi sản phẩm của Cục Quản lý Dược

Để ngăn chặn các sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH IDOCTOR phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận hàng trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ 2 lô vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn phải rà soát toàn bộ các lô đã nhập khẩu khác của hai dòng sản phẩm này, chủ động thu hồi nếu phát hiện sai phạm tương tự và báo cáo kết quả về Sở Y tế TP HCM.

Sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule/ Ảnh minh họa/Nguồn anninhthudo.vn

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy hàng vi phạm của Công ty TNHH IDOCTOR, đồng thời kiểm tra, xử lý các lô hàng phát sinh sai phạm qua rà soát. Song song đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 2 lô sản phẩm nêu trên để trả lại nơi cung ứng, đi kèm với việc tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh việc thu hồi hàng hóa ngoài thị trường, cùng ngày 18/11/2026, Cục Quản lý dược cũng áp dụng các chế tài siết chặt hoạt động pháp lý của Công ty TNHH IDOCTOR.

Cụ thể, thông qua Quyết định số 1014/QĐ-QLD, Cục quản lý dược đã thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 162330/21/ CBMP-QLD và iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 280214/25/ CBMP-QLD, đồng nghĩa với việc chấm dứt hiệu lực lưu hành hợp pháp của 2 mỹ phẩm này.

Đồng thời, tại Công văn số 4670/QLD-MP, Cục Quản lý dược tuyên bố tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm mới đối với Công ty TNHH IDOCTOR trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 18/11/2026. Hết khoảng thời gian này, cơ quan quản lý chỉ xem xét tiếp nhận hồ sơ trở lại khi doanh nghiệp chứng minh đã khắc phục đầy đủ các sai phạm và gửi báo cáo chính thức theo quy định.

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