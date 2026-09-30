Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Eplus Research

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty CP Eplus Research.

Theo quyết định, giấy chứng nhận bị thu hồi mang số 814/ĐKKDD-BYT, cấp ngày 20/2/2023. Doanh nghiệp có trụ sở tại căn hộ M1.05, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường Tân Bình, TP. HCM.

Địa điểm kinh doanh của công ty tại 198 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh dược được cấp phép là xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Về lý do thu hồi, Bộ Y tế cho biết Công ty CP Eplus Research đã có công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nêu trên do sắp xếp lại hoạt động tại địa chỉ kho bảo quản thuốc.

Quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký. Đồng thời, Quyết định số 916/QĐ-BYT ngày 20/2/2023 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty CP Eplus Research hết hiệu lực.